Yoga for Heart: नहीं सताएगी दिल की बीमारी की टेंशन! बस रोजाना करें ये 20 योगासन और देखें अपनी सेहत में जादुई बदलाव

योग खत्म करते समय शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है, ताकि शरीर दोबारा तरोताजा महसूस कर सके। इसके लिए आप सलंब सर्वांगासन (Half Shoulder Stand) कर सकते हैं। यह नर्वस सिस्टम को शांत करता है और दिल को जरूरी आराम देता है। इसके बाद पश्चिमोत्तानासन करने से सिर दिल के स्तर से नीचे आ जाता है, जिससे हार्ट रेट कम होने में मदद मिलती है और थकान दूर होती है। इसके साथ ही दंडासन (Stick Pose) बैठने की मुद्रा को सुधारता है और सीने को फैलाने में मदद करता है। सबसे आखिर में शवासन (Corpse Pose) और अंजलि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ये शरीर की थकान दूर करने के साथ-साथ तनाव और घबराहट को कम करते हैं और भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं।