11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Yoga for Heart: नहीं सताएगी दिल की बीमारी की टेंशन! बस रोजाना करें ये 20 योगासन और देखें अपनी सेहत में जादुई बदलाव

Yoga for Healthy Heart: आज के इस लेख में हम दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन-कौन से योगासन करने चाहिए, जिससे दिल लंबे समय तक स्वस्थ रहे और सही तरीके से अपना काम करे यह बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 11, 2026

Yoga for Heart

Yoga for Heart | image credit gemini

Yoga for Heart: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, खराब खान-पान, ज्यादा तनाव और अधूरी नींद के कारण हृदय रोगों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आप लंबे समय तक फिट रहना चाहते हैं और अपने दिल को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो योग को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। योग का हमारे फेफड़ों और श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सीधा असर पड़ता है, जिसका प्रभाव हमारे दिल पर भी देखने को मिलता है। इसलिए आज के इस लेख में हम दिल को स्वस्थ रखने के लिए कौन-कौन से योगासन करने चाहिए, जिससे दिल लंबे समय तक स्वस्थ रहे और सही तरीके से अपना काम करे यह बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

खड़े होकर किए जाने वाले आसन और उनके फायदे

योग की शुरुआत हमेशा आसान आसनों से करनी चाहिए, जो शरीर में लचीलापन और संतुलन लाने में मदद करते हैं। ताड़ासन (Mountain Pose) दिल को मजबूत बनाने और शरीर को सक्रिय करने की पहली सीढ़ी माना जाता है। इसके बाद वृक्षासन (Tree Pose) का अभ्यास मन को शांत करता है और शरीर में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। शांत मन दिल को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। वहीं त्रिकोणासन (Triangle Pose) सीने को फैलाने में मदद करता है, जिससे गहरी सांस लेना आसान होता है और शरीर का स्टैमिना बढ़ता है। इसके अलावा वीरभद्रासन (Warrior Pose) तनाव कम करने और हार्ट रेट को नियंत्रित रखने में काफी मददगार होता है।

ताकत और स्टैमिना बढ़ाने वाले आसन

जब आपका शरीर थोड़ा लचीला हो जाए और योग करने की आदत बन जाए, तो आप थोड़े कठिन आसनों की ओर बढ़ सकते हैं। उत्कटासन (Chair Pose) शरीर में गर्मी पैदा करता है और सांसों की गति को बढ़ाता है, जिससे शरीर अंदर से मजबूत होता है। इसके बाद मार्जरीआसन (Cat Pose) एक रिलैक्सिंग आसन है, जो बढ़ी हुई दिल की धड़कन को सामान्य करने में मदद करता है। इसके अलावा अधोमुख श्वानासन (Downward Dog Pose) और डॉल्फिन पोज शरीर को तुरंत ऊर्जा देने और ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। वहीं डॉल्फिन प्लैंक खास तौर पर दिल की पंपिंग क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है।

खून के बहाव को बेहतर करने वाले आसन

दिल तक खून के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए पीछे झुककर किए जाने वाले आसन काफी प्रभावी माने जाते हैं। भुजंगासन (Cobra Pose) और स्फिंक्स पोज जैसे आसन सीने को फैलाते हैं और कंधों में अच्छा खिंचाव पैदा करते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। इसी तरह धनुरासन (Bow Pose) पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है और दिल वाले हिस्से को सक्रिय बनाता है। सेतुबंधासन (Bridge Pose) छाती में रक्त प्रवाह को सुधारता है और गहरी सांस लेना आसान बनाता है। इसके अलावा अर्ध मत्स्येंद्रासन (Half Spinal Twist) रीढ़ की हड्डी पर काम करते हुए छाती के दोनों हिस्सों को बारी-बारी से खोलने में मदद करता है।

आराम और रिकवरी के लिए आसन

योग खत्म करते समय शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करना बहुत जरूरी होता है, ताकि शरीर दोबारा तरोताजा महसूस कर सके। इसके लिए आप सलंब सर्वांगासन (Half Shoulder Stand) कर सकते हैं। यह नर्वस सिस्टम को शांत करता है और दिल को जरूरी आराम देता है। इसके बाद पश्चिमोत्तानासन करने से सिर दिल के स्तर से नीचे आ जाता है, जिससे हार्ट रेट कम होने में मदद मिलती है और थकान दूर होती है। इसके साथ ही दंडासन (Stick Pose) बैठने की मुद्रा को सुधारता है और सीने को फैलाने में मदद करता है। सबसे आखिर में शवासन (Corpse Pose) और अंजलि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ये शरीर की थकान दूर करने के साथ-साथ तनाव और घबराहट को कम करते हैं और भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। इसका दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज से कोई संबंध नहीं है। यदि आपको पहले से दिल की कोई बीमारी है, तो योग शुरू करने से पहले डॉक्टर या किसी प्रशिक्षित योगाचार्य से सलाह जरूर लें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Mar 2026 04:01 pm

Published on:

11 Mar 2026 04:00 pm

Hindi News / Lifestyle News / Yoga for Heart: नहीं सताएगी दिल की बीमारी की टेंशन! बस रोजाना करें ये 20 योगासन और देखें अपनी सेहत में जादुई बदलाव

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Jasprit Bumrah Mother : कौन हैं जसप्रीत बुमराह की मां? जिनको रोहित शर्मा से लेकर कई प्लेयर ने नमन किया

Jasprit Bumrah, Jasprit Bumrah Mother, Jasprit Bumrah Mother Daljit Bumrah, Daljit Bumrah Struggle Story,
लाइफस्टाइल

Relationship Tips: पार्टनर खुद करेगा दिन भर फोन और मैसेज, बस ये 3 ‘साइकोलॉजिकल ट्रिक्स’ आजमाएं!

Relationship Tips:
लाइफस्टाइल

Korean Finger Heart: क्या आप भी बिना मतलब जाने बना रहे थे ‘कोरियन फिंगर हार्ट’? जान लें इसका असली सच!

Korean Finger Heart
लाइफस्टाइल

LPG Saving Hack: सिलेंडर चलेगा अब डबल! ये 10 स्मार्ट कुकिंग हैक्स फॉलो कर बचाएं रोजाना की 50% गैस

LPG Saving Hack
लाइफस्टाइल

LPG Saving Hack: गैस के बढ़ते दाम से न हों परेशान, प्रयागराज के’लोटा हैक’ से एक ही कुकर में बनाएं दाल-चावल-चोखा

LPG Saving Hack
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.