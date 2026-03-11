Korean Finger Heart: क्या आप भी बिना मतलब जाने बना रहे थे ‘कोरियन फिंगर हार्ट’? जान लें इसका असली सच!

Korean Finger Heart: आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर K-Drama के दीवानों और बॉलीवुड सितारों तक, हर कोई फोटो खिंचवाते समय अंगूठे और उसके बगल वाली उंगली (तर्जनी) को जोड़कर एक चुटकी जैसा इशारा करता है। इसे 'फिंगर हार्ट' कहा जाता है। इन दोनों उंगलियों के बीच जो छोटा सा कोना बनता है, वह एक छोटे दिल (Heart) जैसा दिखता है, जिसे लोग अब तक दिल ही समझते थे। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें इसका 'असली मतलब' बताया गया हैं, जिसे जानने के बाद लोग हैरान हैं। ऐसे में अगर आप भी अक्सर इस हार्ट का पोज देते समय इस्तेमाल करते हैं, तो अगली बार इसे बनाने से पहले इसका असली मतलब जरूर जान लें।