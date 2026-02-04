कोरियन गेम की लत और डांट-फटकार…तीन बहनों के सामूहिक सुसाइड मामले ने सबको चौंकाया

पुलिस की जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें मोबाइल पर एक तरह का “कोरियन लव गेम” खेलती थीं और उसे लेकर काफी ज़्यादा जुड़ गई थीं। वे हर समय फोन में लगी रहती थीं, जिस वजह से माता-पिता उन्हें बार-बार समझाते और डांटते थे। इसी बात को लेकर घर में अक्सर माहौल खराब रहता था। लॉकडाउन के बाद से उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था और उसी समय से उनहें इस गेम की लत लगी थी। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि सबसे बड़ी बहन 16 साल की होने के बाद भी चौथी क्लास में ही पढ़ रही थी। शुरुआती जांच में अभी यही सामने आ रहा है कि उन्हें गेम खेलने की लत थी और उनके माता-पिता के गेम खेलने से मना करने की वजह से वे उनसे नाराज थीं, जिसकी वजह से उन तीनों ने इतना बड़ा कदम उठाया।