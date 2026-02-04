4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

कोरियन गेम की लत और डांट-फटकार…तीन बहनों के सामूहिक सुसाइड मामले ने सबको चौंकाया

Ghaziabad Triple Suicide: गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में तीन नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। शुरुआती जांच में ऑनलाइन गेम की लत और पारिवारिक डांट-फटकार को इसकी वजह माना जा रहा है। पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है और अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है।

3 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Feb 04, 2026

ghazibad triple sucide three minor sisters due to online korean game addiction

मृतकों के ऱ से मिला 50 पेज का सुसाइड नोट

Ghaziabad Triple Suicide: दिल्ली से सटे गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में बुधवार रात एक बहुत दुखद घटना हुई। यहां एक सोसाइटी में रहने वाली तीन सगी नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। यह हादसा भारत सिटी टाउनशिप के टावर बी-1 में रात करीब 2 बजे हुआ। तीनों बहनों के कूदने पर हुई आवाज से सोसाइटी के लोग घर से बाहर आए और उन्होंने देखा कि तीनों बच्चियां बुरी तरह घायल हालत में पड़ी थीं। ऐसी अवस्था में देख सोसाइटी के लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को बुलाया। तीनों लड़कियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया और लोग हैरान रह गए। इस केस की जांच अभी चल रही है और पुलिस को उनके घर से 50 पेज का सुसाइड नोट मिला है।

तीनों ने कैसे की आत्महत्या?

पुलिस जांच में मृतक बहनों की पहचान 12 साल की पाखी, 14 साल की प्राची और 16 साल की विशिका के रूप में हुई है। तीनों आपस में बहुत जुड़ी हुई थीं और हर काम जैसे नहाना, खाना और सोना सब एक साथ करती थीं। जानकारी के अनुसार, फ्लैट के मंदिर वाले कमरे की खिड़की अक्सर खुली रहती थी। माना जा रहा है कि उस रात तीनों बहनें कुर्सी की मदद से खिड़की तक पहुंचीं और एक-एक कर नीचे कूद गईं।

आत्महत्या का कारण

पुलिस की जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें मोबाइल पर एक तरह का “कोरियन लव गेम” खेलती थीं और उसे लेकर काफी ज़्यादा जुड़ गई थीं। वे हर समय फोन में लगी रहती थीं, जिस वजह से माता-पिता उन्हें बार-बार समझाते और डांटते थे। इसी बात को लेकर घर में अक्सर माहौल खराब रहता था। लॉकडाउन के बाद से उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था और उसी समय से उनहें इस गेम की लत लगी थी। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि सबसे बड़ी बहन 16 साल की होने के बाद भी चौथी क्लास में ही पढ़ रही थी। शुरुआती जांच में अभी यही सामने आ रहा है कि उन्हें गेम खेलने की लत थी और उनके माता-पिता के गेम खेलने से मना करने की वजह से वे उनसे नाराज थीं, जिसकी वजह से उन तीनों ने इतना बड़ा कदम उठाया।

सुसाइड नोट में क्या लिखा है?

पुलिस को मिले सुसाइड नोट में शुरुआत में लिखा हुआ है कि इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है, वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है। साथ ही उन्होंने तुरंत पढ़ने के लिए भी लिखा है। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने पिता से माफी मांगते हुए लिखा है कि पापा एम सॉरी और उसके साथ रोने वाली इमोजी बनाई हुई है। इसी के साथ पुलिस को उमके घर के एक कमरे में आई एम वैरी वैरा अलोन भी लिखा मिला है और मेक मी ए हर्ट ऑफ ब्रॉकन भी लिखा हुआ देखा गया है।

पिता ने क्या कहा?

उन तीनों लड़कियों के पिता का नाम चेतन है, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका परिवार पिछले करीब तीन साल से गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में रह रहा है। इससे पहले वे दिल्ली में रहते थे। पिता ने यह भी बताया कि घटना वाली रात घर के सभी लोग सो रहे थे। उसी दौरान तीनों बहनें कमरे की खिड़की से बाहर निकलीं और नीचे कूद गईं, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटियां जो गम खेलती थीं, वह उनके लिए इतना भयानक साबित होगा वरना वह उन्हें कभी खेलने नहीं देते।

पुलिस को कैसे मिली सूचना?

एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 4 फरवरी की रात करीब 2:15 बजे पीआरवी के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी। कॉल में बताया गया कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र की भारत सिटी टाउनशिप के टावर बी-1 में 9वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट की बालकनी से तीन बच्चियां नीचे कूद गई हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। लोनी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तीनों बहनों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और साथ ही मामले से जुड़ी बाकी कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। पुलिस ने उन तीनों बहनों के फोन औऱ सुसाइड नोट कब्जे में कर लिए हैं।

ये भी पढ़ें

बेटी की चीख सुनकर भी नहीं पसीजा पिता! मां के गांव जाते ही बना पिशाच, 14 साल की मासूम से दरिंदगी
नई दिल्ली
minor rape case delhi paharganj father rapes 14 year old daughter

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

04 Feb 2026 11:43 am

Published on:

04 Feb 2026 11:42 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / कोरियन गेम की लत और डांट-फटकार…तीन बहनों के सामूहिक सुसाइड मामले ने सबको चौंकाया
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

फिर होगी बारिश…नया पश्चिमी विक्षोभ बदलेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में बर्फबारी से दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ेंगे हालात

Western Disturbance change weather Rain Alert in Delhi NCR Uttarakhand Himachal Pradesh snowfall predicted for IMD
नई दिल्ली

दिल्ली की सड़कों का बदलेगा चेहरा: PWD मंत्री बोले- केंद्र से मांगे 1200 करोड़

Development Delhi roads
नई दिल्ली

Government scheme होली-दिवाली पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, जानिए कैसे

Free gas cylinders
नई दिल्ली

मशहूर यूट्यूबर का शादी से पहले VIDEO वायरल, सोशल मीडिया पर दहेज को ‘दान’ बताने वाले वीडियो ने मचाया बवाल

Famous YouTuber's video goes viral before marriage
नई दिल्ली

SHO अपने ही थाने में 50 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार!

Crime Ghazibad
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.