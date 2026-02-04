कोरियन गेम की लत और डांट-फटकार…तीन बहनों के सामूहिक सुसाइड मामले ने सबको चौंकाया

मृतकों के ऱ से मिला 50 पेज का सुसाइड नोट
Ghaziabad Triple Suicide: दिल्ली से सटे गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में बुधवार रात एक बहुत दुखद घटना हुई। यहां एक सोसाइटी में रहने वाली तीन सगी नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। यह हादसा भारत सिटी टाउनशिप के टावर बी-1 में रात करीब 2 बजे हुआ। तीनों बहनों के कूदने पर हुई आवाज से सोसाइटी के लोग घर से बाहर आए और उन्होंने देखा कि तीनों बच्चियां बुरी तरह घायल हालत में पड़ी थीं। ऐसी अवस्था में देख सोसाइटी के लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को बुलाया। तीनों लड़कियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया और लोग हैरान रह गए। इस केस की जांच अभी चल रही है और पुलिस को उनके घर से 50 पेज का सुसाइड नोट मिला है।
पुलिस जांच में मृतक बहनों की पहचान 12 साल की पाखी, 14 साल की प्राची और 16 साल की विशिका के रूप में हुई है। तीनों आपस में बहुत जुड़ी हुई थीं और हर काम जैसे नहाना, खाना और सोना सब एक साथ करती थीं। जानकारी के अनुसार, फ्लैट के मंदिर वाले कमरे की खिड़की अक्सर खुली रहती थी। माना जा रहा है कि उस रात तीनों बहनें कुर्सी की मदद से खिड़की तक पहुंचीं और एक-एक कर नीचे कूद गईं।
पुलिस की जांच में सामने आया है कि तीनों बहनें मोबाइल पर एक तरह का “कोरियन लव गेम” खेलती थीं और उसे लेकर काफी ज़्यादा जुड़ गई थीं। वे हर समय फोन में लगी रहती थीं, जिस वजह से माता-पिता उन्हें बार-बार समझाते और डांटते थे। इसी बात को लेकर घर में अक्सर माहौल खराब रहता था। लॉकडाउन के बाद से उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था और उसी समय से उनहें इस गेम की लत लगी थी। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि सबसे बड़ी बहन 16 साल की होने के बाद भी चौथी क्लास में ही पढ़ रही थी। शुरुआती जांच में अभी यही सामने आ रहा है कि उन्हें गेम खेलने की लत थी और उनके माता-पिता के गेम खेलने से मना करने की वजह से वे उनसे नाराज थीं, जिसकी वजह से उन तीनों ने इतना बड़ा कदम उठाया।
पुलिस को मिले सुसाइड नोट में शुरुआत में लिखा हुआ है कि इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है, वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है। साथ ही उन्होंने तुरंत पढ़ने के लिए भी लिखा है। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने पिता से माफी मांगते हुए लिखा है कि पापा एम सॉरी और उसके साथ रोने वाली इमोजी बनाई हुई है। इसी के साथ पुलिस को उमके घर के एक कमरे में आई एम वैरी वैरा अलोन भी लिखा मिला है और मेक मी ए हर्ट ऑफ ब्रॉकन भी लिखा हुआ देखा गया है।
उन तीनों लड़कियों के पिता का नाम चेतन है, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका परिवार पिछले करीब तीन साल से गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में रह रहा है। इससे पहले वे दिल्ली में रहते थे। पिता ने यह भी बताया कि घटना वाली रात घर के सभी लोग सो रहे थे। उसी दौरान तीनों बहनें कमरे की खिड़की से बाहर निकलीं और नीचे कूद गईं, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटियां जो गम खेलती थीं, वह उनके लिए इतना भयानक साबित होगा वरना वह उन्हें कभी खेलने नहीं देते।
एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 4 फरवरी की रात करीब 2:15 बजे पीआरवी के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी। कॉल में बताया गया कि टीला मोड़ थाना क्षेत्र की भारत सिटी टाउनशिप के टावर बी-1 में 9वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट की बालकनी से तीन बच्चियां नीचे कूद गई हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। लोनी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तीनों बहनों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और साथ ही मामले से जुड़ी बाकी कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। पुलिस ने उन तीनों बहनों के फोन औऱ सुसाइड नोट कब्जे में कर लिए हैं।
