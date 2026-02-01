मयूर विहार पॉकेट-1 स्टेशन का नाम रातों-रात बदला, अब इस नाम से जाना जाएगा ये मेट्रो स्टेशन

Mayur Vihar Pocket 1 Metro Station: दिल्ली में मेट्रो यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव! मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम रातों-रात बदल गया है। अब यह स्टेशन श्री राम मंदिर मयूर विहार के नाम से जाना जाएगा। पिंक लाइन पर स्थित इस स्टेशन का नाम बदलने की मांग लंबे समय से स्थानीय लोगों और संगठनों द्वारा की जा रही थी। अब स्टेशन के प्रवेश द्वारों, साइन बोर्डों और मेट्रो के अंदर होने वाले ऑटोमैटिक अनाउंसमेंट में नया नाम सुनाई देगा। यह स्टेशन मयूर विहार फेज-1 इंटरचेंज के पास स्थित है, जिससे ब्लू और पिंक लाइन दोनों के यात्रियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।