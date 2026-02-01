7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

मयूर विहार पॉकेट-1 स्टेशन का नाम रातों-रात बदला, अब इस नाम से जाना जाएगा ये मेट्रो स्टेशन

Mayur Vihar Pocket 1 Metro Station: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेस-1 पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'श्री राम मंदिर मयूर विहार' कर दिया है।

नई दिल्ली

image

Shaitan Prajapat

Feb 07, 2026

Mayur Vihar Pocket 1 Metro station

मयूर विहार फेज-1 के पास वाले स्टेशन का नया

Mayur Vihar Pocket 1 Metro Station: दिल्ली में मेट्रो यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव! मयूर विहार पॉकेट-1 मेट्रो स्टेशन का नाम रातों-रात बदल गया है। अब यह स्टेशन श्री राम मंदिर मयूर विहार के नाम से जाना जाएगा। पिंक लाइन पर स्थित इस स्टेशन का नाम बदलने की मांग लंबे समय से स्थानीय लोगों और संगठनों द्वारा की जा रही थी। अब स्टेशन के प्रवेश द्वारों, साइन बोर्डों और मेट्रो के अंदर होने वाले ऑटोमैटिक अनाउंसमेंट में नया नाम सुनाई देगा। यह स्टेशन मयूर विहार फेज-1 इंटरचेंज के पास स्थित है, जिससे ब्लू और पिंक लाइन दोनों के यात्रियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

नया नाम: श्री राम मंदिर मयूर विहार
पुराना नाम: मयूर विहार पॉकेट-1
लाइन: पिंक लाइन (दिल्ली मेट्रो)
क्षेत्र: पूर्वी दिल्ली

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने इस बदलाव की आधिकारिक घोषणा की है। यह फैसला लंबे समय से चली आ रही स्थानीय मांगों और क्षेत्रवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। खास तौर पर श्री सनातन धर्म सभा और स्थानीय निवासियों ने इस नाम परिवर्तन की मांग कई वर्षों से उठाई थी। स्टेशन के निकट स्थित प्रसिद्ध श्री राम मंदिर (श्री उत्तम मंदिर) की लोकप्रियता भी इस निर्णय में अहम भूमिका निभाई है।

नाम बदलने की मुख्य वजहें

भ्रम की स्थिति खत्म करना: मयूर विहार इलाके में दो अलग-अलग मेट्रो स्टेशन थे - मयूर विहार फेज-1 और मयूर विहार पॉकेट-1। इन समान नामों के कारण यात्रियों को अक्सर कन्फ्यूजन होता था। नया नाम स्पष्टता लाएगा।
स्थानीय मांग और सांस्कृतिक महत्व: क्षेत्र में राम मंदिर की मजबूत मौजूदगी और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बदलाव किया गया। कई बीजेपी नेताओं और संगठनों ने भी DMRC से इसकी सिफारिश की थी।
जनभावनाओं का सम्मान: DMRC ने दिल्ली सरकार की सिफारिश पर यह कदम उठाया, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है।

क्या बदलेगा?

स्टेशन पर लगे बोर्ड, डिस्प्ले और मेट्रो की घोषणाओं में अब 'श्री राम मंदिर मयूर विहार' का नाम सुनाई देगा। मेट्रो ऐप, मैप्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी अपडेट हो जाएगा। यात्रियों को नई नाम से ही टिकट और नेविगेशन करना होगा।

यह बदलाव दिल्ली मेट्रो में स्टेशन नामों को लोकप्रिय स्थलों या सांस्कृतिक महत्व के आधार पर अपडेट करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। मयूर विहार क्षेत्र के निवासी इस बदलाव से काफी उत्साहित हैं और इसे अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं।

