Crime: दूसरे लड़के से प्रेमिका की शादी बर्दाश्त नहीं कर पाया प्रेमी…सरेआम सिर में मार दी गोली

डीसीपी अंकित चौहान के मुताबिक घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने योगेंद्र को मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस टीम ने योगेंद्र से घटना के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि योगेंद्र रविंदर की पत्नी को लंबे समय से चाहता था। लेकिन परिवार के चलते दोनों की शादी नहीं हो सकी। बाद में युवती की शादी रविंदर से हो गई, जिससे योगेंद्र काफी नाराज था। इसी नाराजगी और बदले की भावना के चलते शुक्रवार सुबह उसने रविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि योगेंद्र के पास पिस्टल कहां से आई, इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है। फिलहाल मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।