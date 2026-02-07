खुद को IB का डिप्टी डायरेक्टर बताकर अफसरों को धमकाता था, STF ने कर दिया इलाज

अब एसटीएफ यह पता करने में जुटी हुई है कि किन-किन लोगों के साथ पकड़े गए आरोपी ने ठगी की है। इसने पूछताछ में यह भी बताया कि गांव में एक स्कूल इसके दादाजी ने बनवाया था जिसमें जमशेद अली मैनेजर पद पर था। स्कूल की हालत काफी खराब थी तो स्कूल कमेटी ने जमशेद अली को मैनेजर पद से हटा दिया था इसके बाद पकड़े गए आरोपी के पिता को स्कूल का मैनेजर बना दिया था। इसी दौरान पकड़े गए आरोपी मनोज चौहान ने गांव में बता दिया था कि उसकी नौकरी आईबी में लग गई है। इसके पास से पुलिस ने एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इस मोबाइल फोन से भी अब एसटीएफ को कई बड़े सुराग हाथ लगा सकते हैं। इसने पिछले दिनों किन-किन अफसरों को कॉल किए थे और कितने लोगों से ठगी कर चुका है यह सब पूछताछ की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ बृजेश कुमार सिंह ने पकड़े गए आरोपी की पुष्टि करते हुए बताया कि 6 फरवरी को गुलमोहर रिजॉर्ट के पास धामपुर से इसे गिरफ्तार किया गया है