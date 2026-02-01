7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

पुलिस के गुडवर्क में खुलासा: गाजियाबाद में बिक रहे अवैध पिस्टल !

गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच टीम ने स्कॉर्पियो में अवैध हथियारों के साथ जा रहे तीन युवकों को गिरफ्तार किया है इन्होंने पूछताछ में बताया है कि गाजियाबाद से हथियार खरीदते हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 07, 2026

Crime in Ghazibad

पकड़े गये आरोपी पुलिस हिरासत में ( फोटो श्रोत गाजियाबाद पुलिस )

Crime गाजियाबाद की स्वाट टीम ने तीन युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से तीन पिस्हुटल बरामद हुए हैं। कुछ मैगजीन और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने इनके कब्जे से मिलने की बात कही है। ये तीनों जिस कार से जा रहे थे उसे भी सीज कर दिया गया है। पपूछताछ में इन्होंने बताया कि गाजियाबाद से हथियार खरीदकर उन्हें अच्छे दामों पर बेचते हैं। पूर्व में भी इन्होंने गाजियाबाद से असलहा खरीदा था।

पूछताछ में बताया किस्से खरीदते थे हथियार

पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि गाजियाबाद में अवैध असलहों की खरीद फरोख्त हो रही है। पकड़े गए तीनों युवकों ने अपने नाम ऋतिक त्यागी पुत्र संदीप त्यागी निवासी राज पब्लिक स्कूल के पास गली नंबर तीन सिहानी थाना नंदग्राम और पवन कुमार पुत्र अवधेश कुमार वर्मा निवासी सेक्टर 34 होशियारपुर थाना गौतम बुद्धनगर और आदित्य पुत्र राकेश कुमार राय निवासी सिहानी थाना नंदग्राम बताएं हैं। पुलिस के अनुसार जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने तीनों पिस्टल कुछ समय पहले मरियम नगर के रहने वाले प्रिंस और संजय नगर गाजियाबाद के रहने वाले गोलू से खरीदे थे। यह भी बताया कि पूर्व में भी इन दोनों से असलहा खरीदते रहे हैं। खरीदे गए हथियारों को बाद में मुनाफे के बाद बेच दिया जाता है। यह लोग हथियारों की तस्करी कर रहे थे। पुलिस अब इस गैंग के कनेक्शन तलाश रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में भी पिछले सप्ताह कुछ युवकों को पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। इस गैंग का कनेक्शन भी मुजफ्फरनगर वाले गैंग से हो सकता है। इस बारे में भी पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वेव सिटी थाने में इन पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सहायक पुलिस आयुक्त अपराध अमित सक्सेना ने बताया कि इनसे पूछताछ में कुछ और भी जानकारी पुलिस को मिली है जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Updated on:

07 Feb 2026 10:56 pm

Published on:

07 Feb 2026 10:55 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / पुलिस के गुडवर्क में खुलासा: गाजियाबाद में बिक रहे अवैध पिस्टल !

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Faridabad: सूरजकुंड मेले में मौत का झूला! हादसे में SHO की गई जान, 13 लोग घायल, झूले पर 18 लोग बैठे थे

SHO dies after swing falls at Surajkund fair in Faridabad
नई दिल्ली

Ghaziabad Suicide Case: 3 पत्नी और 5 बच्चें…सुसाइड करने वाली लड़कियों के पिता ने बोला झूठ, दो बयान देकर फंस गया बाप!

Ghaziabad Suicide Case three girls father latest update
नई दिल्ली

मयूर विहार पॉकेट-1 स्टेशन का नाम रातों-रात बदला, अब इस नाम से जाना जाएगा ये मेट्रो स्टेशन

Mayur Vihar Pocket 1 Metro station
राष्ट्रीय

Crime: दूसरे लड़के से प्रेमिका की शादी बर्दाश्त नहीं कर पाया प्रेमी…सरेआम सिर में मार दी गोली

lover publicly shot and killed girlfriend husband in Delhi Crime
नई दिल्ली

3 बहनें एक साथ नहीं कूद सकती…कूदीं या धक्का दिया गया? पूछताछ में पिता का अलग-अलग बयान, पकड़ा गया एक और झूठ

Ghaziabad three sisters suicide case latest update
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.