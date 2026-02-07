3 बहनें एक साथ नहीं कूद सकती…कूदीं या धक्का दिया गया? पूछताछ में पिता का अलग-अलग बयान, पकड़ा गया एक और झूठ

आपको बता दें कि तीनों बहनों के आत्महत्या करने के बाद से पुलिस लगातार उनके पति चेतन से पूछताछ कर रही है। इस दौरान पुलिस ने पाया है कि उनके पहले और बाद के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। दरअसल, उन्होंने पहले कहा था कि तीनों बेटियां कोरियन गेम खेलती थीं और टास्क पूरा करने के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने एक साथ सुसाइड कर लिया। वहीं, आत्महत्या की दूसरी वजह उन्होंने खुद बताई है कि बेटियां कोरियन कल्चर को अपनाना चाहती थीं, दिनभर कोरियन फिल्म और रील्स देखती थीं। जब उनसे फोन छीन लिया गया और उनकी शादी कराने की बात कही गई तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। इन दोनों बयानों से पुलिस का संदेह और बढ़ गया है।