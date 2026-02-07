महादेव मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं ! लिखकर पांचवी मंजिल से कूद गई युवती

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चलेगा। फिलहाल युवती के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि, "महादेव मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है मैं जीना नहीं चाहती" अंत में लिखा है कि मेरी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार न ठहराया जाए। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी गाजियाबाद की घटना के बाद अब जिस तरह से इस युवती ने फ्लैट से कूद कर जान दी है एक बार फिर से तीन बहनों की मौत का मामला भी लोगों के जहन में फिर ताजा हो गया है। गाजियाबाद में तीन बहनों ने फ्लैट की छत से कूद कर जान दे दी थी। पूरे देश में यह मामला सुर्खियों में बना हुआ था। इस ट्रिपल सुसाइड केस में रसिया गेम का एंगल बताया जा रहा था। अब नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच ग्रेटर नोएडा में हुई इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि ये घटनाक्रम क्यों हो रहे हैं।