ऑनलाइन गेमिंग और मोबाइल ने उड़ाई नींद…अस्पतालों में 100 से ज्यादा मामले देख डॉक्टर हैरान

बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम तय करें और उसका पालन करवाएं। मोबाइल उपयोग को लेकर बच्चों से खुलकर संवाद बनाए रखें। आउटडोर खेल, हॉबी और रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करें। घर में बेडरूम और खाने की मेज को स्क्रीन-फ्री जोन बनाएं। पैरेंटल कंट्रोल के जरिए बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखें। व्यवहार, नींद या पढ़ाई में बदलाव दिखे तो तुरंत ध्यान दें। जरूरत पड़ने पर काउंसलर या मनोवैज्ञानिक की मदद लें। खुद भी डिजिटल अनुशासन अपनाकर बच्चों के लिए उदाहरण बनें। बच्चों को लंबे समय तक बिना निगरानी मोबाइल न दें। जिद या रोने पर फोन देकर चुप कराने की आदत न डालें। देर रात तक गेम खेलने या इंटरनेट इस्तेमाल की अनुमति न दें। बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को पूरी तरह नजरअंदाज न करें। अचानक मोबाइल छीनने या सख्त पाबंदी लगाने से बचें। चिड़चिड़ापन, गुस्सा या सामाजिक दूरी जैसे संकेतों को हल्के में न लें। पढ़ाई में ध्यान भटकने को सामान्य समझकर अनदेखा न करें।