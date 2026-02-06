जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहेंगे चैतन्यानंद…कॉलेज की 17 छात्राओं से यौन शोषण मामले में बड़ा अपडेट

कॉलेज की छात्राओं के आरोप के बाद पुलिस ने लगभग 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए। इनमें से 17 छात्राओं ने खुद का यौन शोषण होने की बात कही। छात्राओं ने पुलिस को बताया कि चैतन्यानंद देर रात उन्हें अपने कमरे पर बुलाता था। इसके बाद उनके साथ यौन संबंध बनाता था। मना करने पर कॅरिअर खराब करने की धमकी देता था। इस मामले में छात्राओं ने महिला स्टाफ पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। छात्राओं के आरोपों के बाद स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार हो गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने यूपी के आगरा से गिरफ्तार किया। इसके बाद 27 नवंबर 2025 को अदालत में पांच आरोपियों के खिलाफ लगभग 1077 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें स्वामी समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में 20 जनवरी को मामले पर सुनवाई हुई थी।