बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी मां, नहीं माना तो…दिल्ली में 20 साल के लड़के की हत्या का खुलासा

2 फरवरी की रात हुई इस सनसनीखेज घटना में 20 साल के शिवम की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में लड़की के नाबालिग भाई को हिरासत में लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान 24 साल के अक्षत उर्फ हन्नी और 19 साल के मनियाह के रूप में हुई है। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्‍थल से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस लड़की के नाबालिग भाई से पूछताछ में जुटी है। दूसरी ओर मृतक शिवम की बहन ने पुलिस को बताया कि भाई की हत्या के बाद से उसकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है। शिवम की बहन ने पुलिस को ये भी बताया कि जिस लड़की के साथ शिवम रिलेशनशिप में था, उसकी मां भी शिवम के साथ ही रहना चाहती थी। इसको लेकर कॉलोनी में बवाल भी हुआ था, जिसके पंचायत बुलाई गई। पंचायत में तय हुआ था कि दोनों परिवार एक-दूसरे से मतलब नहीं रखेंगे। इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ।