अब बुजुर्ग महिला बनेगी परिवार की मुखिया, दिल्ली में राशन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव

राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 के तहत दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया, आय सीमा और पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। हाल ही में जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाएगा। हालांकि, यदि परिवार में केवल एक महिला सदस्य है और उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य को मुखिया घोषित किया जाएगा।