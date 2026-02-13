Gurugram Murder: शादी वाले घर में छाया मातम, मामूली बात पर भड़के दूल्हे ने इलेक्ट्रीशियन को मारी गोली, मौत

गुरुग्राम के रणसीका गांव में गुरुवार के दिन का यह मामला है। टैंट हाउस के संचालक विकास ने बताया कि उसने गांव रणसीका में रामानंद के बेटे अमनदीप के सगाई प्रोग्राम में टैंट लगाने का ठेका लिया था। गुरुवार से ही बरकत, मुस्तफा और नूंह का युसूफ लाइटिंग करने में जुटे थे। रात करीब साढ़े नौ बजे सगाई समारोह के दौरान एक एलईडी लाइट में खराबी आ गई जिससे दूल्हा अमनदीप भड़क गया। वह अपने दोस्तों साहिल और हर्ष के साथ आया और मुस्तफा, यूसुफ, और बरकत को गालियां देना शुरू कर दिया। तीनों के साथ मारपीट भी की। बरकत के ससुर हासिम ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि थोड़ी देर बाद दूल्हा अमनदीप और उसके साथी हथियार लेकर लौटे। यह देख बरकत, मुस्तफा, और यूसुफ डर के मारे टैंट की तरफ भागने लगे। दूल्हे और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। बरकत गोली लगने से लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। इससे समारोह में अफरातफरी मच गई।