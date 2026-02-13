‘फिजिक्स वाला’ के शिक्षक पर हमला करना पड़ा भारी, मनसे के 6 कार्यकर्ताओं पर FIR, शिवसेना बोली- जिसे जनता ने नकारा वो…

महाराष्ट्र के नासिक में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं ने प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान 'फिजिक्स वाला' (Physics Wallah) के कोचिंग सेंटर में एक हिंदी भाषी शिक्षक से मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने अब मनसे के 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। उधर, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मनसे पर तंज कसा है और मराठी भाषा के नाम पर हिंसा को गलत ठहराया है।