Parbhani: ठाकरे ने पहली बार बनाया मुस्लिम मेयर, शिंदे बोले- बालासाहेब की विचारधारा कहां गई…

परभणी में ठाकरे गुट की शिवसेना द्वारा एक मुस्लिम पार्षद को मेयर बनाए जाने पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम और विधायक चित्रा वाघ ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। चित्रा वाघ ने कहा, "मुंबई में खान को मेयर बनाने का सपना टूट गया, इसीलिए परभणी को हरा रंग दे दिया क्या?"