उद्धव ठाकरे ने ‘कांड’ किया, ‘सुपर प्रवक्ता’ अब नाटक कर रहे… संजय राउत पर क्यों भड़की मनसे?

महाराष्ट्र की राजनीति में मेयर चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे के मुंबई स्थित निवास पर आज अहम बैठक आयोजित की गई। सुबह साढ़े 10 बजे बुलाई गई इस बैठक में पार्टी के मुंबई शहर प्रमुख और विभिन्न विभाग अध्यक्ष शामिल हुए। हालांकि इस बैठक का मुख्य एजेंडा मराठी भाषा दिन के आयोजन को लेकर था। पार्टी ने इस साल मराठी भाषा दिन को बड़े स्तर पर मनाने का फैसला किया है।