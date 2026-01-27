27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मैं मराठी, वो भैया… प्रोफेसर अलोक सिंह की हत्या को लेकर बड़ा दावा, इस नेता ने बताई ‘असल’ वजह

मुंबई के मालाड स्टेशन पर एनएम कॉलेज के प्रोफेसर आलोक सिंह की नृशंस हत्या से सनसनी फैल गई है। 12 घंटे में ही आरोपी ओमकार शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह वारदात कई सवाल खड़े कर रहा है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 27, 2026

Alok Kumar Singh Murder Mumbai

मृतक आलोक सिंह, उनकी पत्नी पूजा और आरोपी ओमकार शिंदे (Patrika Photo)

मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम हुई 32 वर्षीय प्रोफेसर आलोक कुमार सिंह की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। लोकल ट्रेन से उतरते समय हुए मामूली विवाद के बाद सिंह के पेट में नुकीली चीज (चिमटी) घोंपकर हत्या कर दी गई। इस मामले में रेलवे पुलिस ने 27 वर्षीय आरोपी ओमकार शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है।

अब इस सनसनीखेज हत्या के पीछे की एक अहम वजह सामने आई है। पूर्व शिक्षक विधायक और वरिष्ठ नेता कपिल पाटिल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया कि लोकल ट्रेन में महिलाओं के सामने हुए अपमान ने उसके भीतर गुस्से को भड़का दिया और उसी क्षण उसने यह खौफनाक अपराध कर डाला।

कैसे हुआ विवाद और हत्या?

पुलिस के मुताबिक, मलाड स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लोकल ट्रेन से उतरते समय प्रतिष्ठित एन.एम. कॉलेज (NM College) के प्रोफेसर आलोक सिंह और ओमकार शिंदे के बीच कहासुनी हुई थी। यह विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि शिंदे ने अपने पास मौजूद चिमटी से आलोक सिंह के पेट पर वार कर दिया। यह वार इतना गहरा था कि उनकी किडनी के पास गंभीर चोट आई और ज्यादा खून बहने के कारण आलोक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

रेलवे पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के भीतर आरोपी ओमकार एकनाथ शिंदे को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शिंदे की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। इसी वजह से यह सवाल उठ रहा था कि आखिर वह इतना हिंसक कैसे हो गया।

कपिल पाटिल के अनुसार, "ओमकार शिंदे का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। वह कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। दरअसल, ट्रेन में महिलाओं के सामने हुए अपमान ने उसके भीतर के 'पुरुषी अहंकार' और पहले से दबे गुस्से को ज्वालामुखी बना दिया। अपमान का वह क्षण उस पर इतना हावी हुआ कि उसने आलोक सिंह जैसे एक होनहार शिक्षक की जान ले ली।"

पूर्व विधायक ने अपनी पोस्ट में केवल घटना ही नहीं, बल्कि समाज की बढ़ती असहिष्णुता और गुस्से पर भी चिंता जताई है। उन्होंने लिखा कि आज लोग मामूली धक्के या बातों को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। लोकल ट्रेनों की भीड़, लगातार तनाव, सीमित आय, और भाषा, धर्म व प्रांत के नाम पर फैलाया जा रहा जहर लोगों को अंदर से तोड़ रहा है।

उन्होंने कहा, अब लोगों को मामूली धक्का भी बर्दाश्त नहीं होता। लोग एक-दूसरे को शक और नफरत की निगाह से देख रहे हैं। मारने वाला ओमकार दिनभर मेहनत कर मुश्किल से 15-16 हजार कमाता है, जबकि मरने वाले प्रोफेसर आलोक सिंह भी कॉन्ट्रैक्ट पर थे और लगभग 20 हजार महिना कमाते थे। गुस्सा 'सिस्टम' पर निकलना चाहिए था, लेकिन वह एक-दूसरे पर निकल रहा है।

नफरत की राजनीति है वजह...

कपिल पाटिल ने नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि "प्रांत, भाषा और धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, उसने आम आदमी को एक-दूसरे का दुश्मन बना दिया है। मैं मराठी हूं, वो भैया (उत्तर भारतीय) है, मैं हिंदू हूं, वो मुसलमान है, इस मानसिकता ने हमारी सहनशीलता और धैर्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।“

उन्होंने पिछले साल नवंबर में हिंदी-मराठी विवाद के चलते जान गंवाने वाले 19 वर्षीय अर्नव खैरे का भी जिक्र करते हुए कहा, यह घटना दो से ढाई महीने पहले की है। ट्रेन में भीड़ के दौरान 19 वर्षीय छात्र अर्नव खैरे ने बस इतना ही कहा था, 'भाई, थोड़ा आगे हो जाओ, धक्का लग रहा है।' केवल हिंदी में बोलने की वजह से कुछ मराठी युवकों ने उसी ट्रेन में उसके साथ मारपीट की। अपमान और डर के गहरे सदमे से टूटकर, मासूम अर्नव ने बाद में अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मुंबई के नामचीन एनएम कॉलेज में गणित पढ़ाने वाले आलोक सिंह जैसे शांत स्वभाव के शिक्षक की हत्या आखिर किस हालात में हो गई। साथ ही उन्होंने आलोक सिंह की गर्भवती पत्नी और उनके परिवार के भविष्य को लेकर गहरी चिंता जताई है।

कपिल पाटिल ने लिखा कि यह घटना किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की असफलता है। सहनशीलता और सहिष्णुता के अभाव में आम आदमी का गुस्सा दूसरे आम आदमी पर फूट रहा है, जबकि असली जिम्मेदार व्यवस्था है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते समाज ने सब्र और इंसानियत नहीं सीखी, तो ऐसी घटनाएं किसी के भी घर तक पहुंच सकती हैं।

दो परिवार उजड़े

इस घटना ने दो जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। प्रोफेसर आलोक सिंह की पत्नी पूजा सिंह गर्भवती हैं। वारदात के दिन वह घर पर अपने पति का इंतजार कर रहीं थीं, क्योंकि शनिवार को पूजा का जन्मदिन था और दोनों डिनर के लिए जाने वाले थे। इसलिए अलोक एक घंटा पहले ही मलाड स्टेशन पहुंचे थे। अलोक के पिता केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के सुरक्षा टीम में तैनात हैं, इस खबर से वह पूरी तरह टूट चुके हैं।

दूसरी ओर, 27 साल का ओमकार अब सलाखों के पीछे है। वह अपने माता-पिता और एक भाई के साथ मलाड के कुरार गांव में रहता था। उसके पिता को हार्ट की बीमारी है। ओमकार खेतवाड़ी में अपने पिता की धातु पॉलिशिंग यूनिट में काम करता है, साथ ही साथ खुद भी कुछ नकली आभूषण बनाने का काम करता है। उसी में इस्तेमाल होने वाली चिमटी से उसने अलोक पर हमला किया था।

ये भी पढ़ें

पत्नी के बर्थडे पर डिनर प्लान, मलाड स्टेशन पर शिंदे ने घोंप दी चिमटी… आलोक सिंह हत्या मामले में क्या पता चला?
मुंबई
Alok Kumar Singh Murder Mumbai

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Jan 2026 02:43 pm

Published on:

27 Jan 2026 02:31 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मैं मराठी, वो भैया… प्रोफेसर अलोक सिंह की हत्या को लेकर बड़ा दावा, इस नेता ने बताई ‘असल’ वजह

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

फेमस एक्ट्रेस के पति पर चाकू-रॉड से हमला, हॉस्पिटल से अभिनेत्री का रोते हुए बयान आया सामने

Actress Kavya gowda and her Husband Attacked by relatives with Knife &amp; Rods In Bengaluru as Family Dispute
टॉलीवुड

‘नेताओं और सुप्रीम कोर्ट ने हमें बांट दिया’, गुस्से से लाल हुई सलमान खान की ये हीरोईन, बयान पर छिड़ी बहस

Sneha Ullal Expresses Frustration Over Violence
बॉलीवुड

अवैध संबंधो पर बनी 14 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म, Youtube पर 10 साल बाद भी काट रही है बवाल

Manoj Bajpayee Ouch short movie
OTT

Vadh 2: ‘वध 2’ का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, 2 मिनट 25 सेकंड में संजय मिश्रा-नीना गुप्ता ने लूटी महफिल

Neena Gupta-Sanjay Mishra Starrer Vadh 2 Trailer Out
बॉलीवुड

‘एनिमल 2’ को लेकर आई बड़ी अपडेट, रणबीर कपूर फिर खेलेंगे खून की होली

animal 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.