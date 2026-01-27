मैं मराठी, वो भैया… प्रोफेसर अलोक सिंह की हत्या को लेकर बड़ा दावा, इस नेता ने बताई ‘असल’ वजह

उन्होंने पिछले साल नवंबर में हिंदी-मराठी विवाद के चलते जान गंवाने वाले 19 वर्षीय अर्नव खैरे का भी जिक्र करते हुए कहा, यह घटना दो से ढाई महीने पहले की है। ट्रेन में भीड़ के दौरान 19 वर्षीय छात्र अर्नव खैरे ने बस इतना ही कहा था, 'भाई, थोड़ा आगे हो जाओ, धक्का लग रहा है।' केवल हिंदी में बोलने की वजह से कुछ मराठी युवकों ने उसी ट्रेन में उसके साथ मारपीट की। अपमान और डर के गहरे सदमे से टूटकर, मासूम अर्नव ने बाद में अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।