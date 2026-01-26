राजनाथ सिंह के सुरक्षाकर्मी के बेटे का मुंबई में मर्डर, रक्षा मंत्री ने सीधे फडणवीस से की बात, बोले- बख्शे न जाएं दोषी

इसी बात से गुस्साए आरोपी शिंदे ने अपने पास रखे एक धातु पकड़ने वाली चिमटी से आलोक के पेट पर वार कर दिया और भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल आलोक को शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शनिवार को आलोक की पत्नी का जन्मदिन था और उन्होंने रात को डिनर पर बाहर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही यह दुखद हादसा हो गया।