मुंबई के मलाड स्टेशन पर NM कॉलेज के टीचर की हत्या, लोकल ट्रेन में हुई थी कहासुनी

इस बीच, बोरीवली जीआरपी पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच टीम मृतक आलोक सिंह के साथ मौजूद उनके शिक्षक सहयोगी और अन्य चश्मदीदों के बयान भी दर्ज कर रही है। हालांकि, 15 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।