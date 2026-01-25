मुंबई के मलाड स्टेशन पर NM कॉलेज के टीचर की हत्या, लोकल ट्रेन में हुई थी कहासुनी

मुंबई के मलाड स्टेशन पर दिनदहाड़े हत्या (Photo: IANS)
मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन एक बार फिर खूनी संघर्ष की गवाह बनी है। शनिवार शाम मलाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक 33 वर्षीय जूनियर कॉलेज टीचर की सहयात्री ने चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई, जबकि आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा।
मृतक की पहचान आलोक कुमार सिंह (Alok Kumar Singh) के रूप में हुई है, जो कांदिवली के निवासी थे। आलोक विलेपार्ले के मशहूर नरसी मोनजी (NM) कॉलेज में गणित पढ़ाते थे।
पुलिस के अनुसार, आलोक शनिवार शाम करीब 5:30 बजे चर्चगेट-बोरिवली स्लो लोकल के जनरल डिब्बे में सफर कर रहे थे। ट्रेन जब शाम 5.40 बजे मलाड स्टेशन पहुंचने वाली थी, तब गेट के पास खड़े होने या उतरने की बात को लेकर आलोक और एक अन्य सहयात्री के बीच मामूली कहासुनी हुई। देखते ही देखते यह बहस हाथापाई में बदल गई।
जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी और आलोक नीचे उतरे, आरोपी ने भी उनका पीछा किया। गुस्से में आगबबूला आरोपी ने अपने पास छिपाकर रखा हुआ चाकू निकाला और आलोक के पेट पर वार कर दिया।
आलोक खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। उनके साथ सफर कर रहे एक अन्य शिक्षक सहकर्मी और जीआरपी (GRP) के जवानों ने उन्हें तुरंत कांदिवली के शताब्दी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस उपायुक्त (DCP) सुनीता सालुंके ठाकरे ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मलाड स्टेशन और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाल रही है, ताकि हमलावर की पहचान की जा सके।
इस बीच, बोरीवली जीआरपी पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच टीम मृतक आलोक सिंह के साथ मौजूद उनके शिक्षक सहयोगी और अन्य चश्मदीदों के बयान भी दर्ज कर रही है। हालांकि, 15 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
आलोक कुमार सिंह मार्च 2024 में ही एनएम कॉलेज से जुड़े थे। इस घटना ने एक बार फिर मुंबई लोकल में यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग