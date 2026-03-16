विवादों के बाद बदला सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टाइटल, नए नाम के साथ पोस्टर हुआ शेयर

मेकर्स का मानना है कि ‘मातृभूमि’ जैसा नाम फिल्म के मैसेज को ज्यादा प्रभावी तरीके से दर्शाता है। इस टाइटल से देशप्रेम की भावना के साथ-साथ ये भी संकेत मिलता है कि युद्ध के बावजूद अंतिम लक्ष्य शांति ही होना चाहिए। इसलिए फिल्म के नाम में 'मे वॉर रेस्ट इन पीस' जैसी पंक्ति भी जोड़ी गई है। बता दें फिल्म के टाइटल को लेकर कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति पैदा हो रही थी इसलिए मेकर्स ने पहले ही फिल्म का नाम बदल दिया।