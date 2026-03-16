रिलीज से पहले ही छाई धुरंधर 2: प्री बुकिंग में ही 100 करोड़ के पार कमाई

फिल्म की एडवांस बुकिंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नॉर्थ अमेरिका में ही फिल्म की प्री-सेल लाखों डॉलर तक पहुंच चुकी है और वहां ओपनिंग वीकेंड के लिए बड़ी कमाई की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में भी फिल्म के लिए हजारों शो पहले से तय किए गए हैं और टिकट तेजी से बिक रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि फिल्म की टिकट बिक्री की रफ्तार इतनी तेज है कि हर घंटे हजारों टिकट बुक हो रहे हैं। इससे साफ है कि फिल्म को लेकर दर्शकों में भारी क्रेज है और यह रिलीज से पहले ही हॉट टॉपिक बन चुकी है।