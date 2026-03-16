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रिलीज से पहले ही छाई धुरंधर 2: प्री बुकिंग में ही 100 करोड़ के पार कमाई

Dhurandhar 2 Advance Booking:आदित्य धार के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर 2 का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म 19 मार्च गुरूवार को रिलीज होनी है। लेकिन थिएटर में आने से पहले ही फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है।

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मुंबई

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Anshika Kasana

Mar 16, 2026

dhurandhar 2 the revenge

A still from Dhurandhar 2 trailer सोर्स: (जियो स्टुडियोज)

Dhurandhar 2 Advance Booking: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 120 करोड़ रुपये के टिकट बेच दिए हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म ओपनिंग डे पर भी बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है।

एडवांस बुकिंग में जबरदस्त शुरुआत

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर 2 रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग ने ट्रेड सर्किट में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के टिकटों की प्री-सेल दुनिया भर में करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो किसी भी फिल्म के लिए रिलीज से पहले बड़ी उपलब्धि है।

ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग पहले ही टिकट बुक कर रहे हैं और कई शहरों में शो तेजी से हाउसफुल होते जा रहे हैं। यही वजह है कि इंडस्ट्री में अब से ही चर्चा शुरू हो गई है कि यह फिल्म ओपनिंग डे पर बड़े रिकॉर्ड बना सकती है।

भारत और विदेशों में मजबूत प्री-सेल

फिल्म की एडवांस बुकिंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नॉर्थ अमेरिका में ही फिल्म की प्री-सेल लाखों डॉलर तक पहुंच चुकी है और वहां ओपनिंग वीकेंड के लिए बड़ी कमाई की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में भी फिल्म के लिए हजारों शो पहले से तय किए गए हैं और टिकट तेजी से बिक रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि फिल्म की टिकट बिक्री की रफ्तार इतनी तेज है कि हर घंटे हजारों टिकट बुक हो रहे हैं। इससे साफ है कि फिल्म को लेकर दर्शकों में भारी क्रेज है और यह रिलीज से पहले ही हॉट टॉपिक बन चुकी है।

रिलीज से पहले ही बड़ी ओपनिंग की उम्मीद

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो धुरंधर 2ओपनिंग डे पर 90 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकती है। फिल्म का निर्देशन आदित्य धार ने किया है और ये एक बड़े बजट की स्पाई-एक्शन फिल्म है।

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ कई बड़े कलाकार नजर आएंगे और यह 2025 की सुपरहिट फिल्म धुरंधर का सीक्वल है। पहले पार्ट की सफलता के बाद से ही इसके दूसरे भाग का इंतजार किया जा रहा था। अब एडवांस बुकिंग के आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत कर सकती है और साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो सकती है।

पेड प्रीव्यू में भी दिखा जबरदस्त क्रेज

फिल्म के पेड प्रीव्यू शोज के लिए भी दर्शकों का उत्साह काफी ज्यादा नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के प्रीव्यू के लिए अब तक 6 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, जिससे साफ है कि रिलीज से पहले ही फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। ट्रेड डेटा के अनुसार, प्री-रिलीज टिकट बिक्री से लगभग 32 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो चुकी है, जबकि ब्लॉक सीट्स को जोड़ने पर यह आंकड़ा करीब 37 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है।

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Updated on:

16 Mar 2026 12:59 pm

Published on:

16 Mar 2026 12:53 pm

Hindi News / Entertainment / रिलीज से पहले ही छाई धुरंधर 2: प्री बुकिंग में ही 100 करोड़ के पार कमाई

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