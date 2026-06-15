‘मोनालिसा को गोली मार देंगे’, मुस्लिम फरमान खान को भी मिली जान से मारने की धमकी, नए वीडियो में लगाई गुहार

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy: महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की मुस्लिम फरमान खान के साथ शादी एक बार फिर विवादों में आ गई है। इस मामले को लेकर लगातार कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल कोर्ट में मोनालिसा का जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले की सुनवाई चल रही है, इसी बीच मोनालिसा और फरमान खान का नया वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों उन्हें मिलने वाली जान से मारने की धमकियों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। मोनालिसा और फरमान ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।