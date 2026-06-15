15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘मोनालिसा को गोली मार देंगे’, मुस्लिम फरमान खान को भी मिली जान से मारने की धमकी, नए वीडियो में लगाई गुहार

Monalisa-Farmaan Khan Death Threats: मोनालिसा और फरमान खान की शादी का विवाद अभी भी नहीं थमा है। अब एक बार फिर मोनालिसा ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jun 15, 2026

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy (सोर्स- @monalisabhosle088 )

Monalisa-Farmaan Khan Marriage Controversy: महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की मुस्लिम फरमान खान के साथ शादी एक बार फिर विवादों में आ गई है। इस मामले को लेकर लगातार कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल कोर्ट में मोनालिसा का जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले की सुनवाई चल रही है, इसी बीच मोनालिसा और फरमान खान का नया वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों उन्हें मिलने वाली जान से मारने की धमकियों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। मोनालिसा और फरमान ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

फरमान-मोनालिसा को मिली जान से मारने की धमकी

महाकुंभ में नीली आंखों वाली लड़की के नाम से चर्चा में आई मोनालिसा ने कुछ समय पहले दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले फरमान खान से कोर्ट मेरिज की थी। इसके बाद खूब बवाल देखने को मिला था क्योंकि मोनालिसा के माता-पिता इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मोनालिसा ने उस वक्त भी अपने फैसले को डिफेंड करते हुए कहा था कि उनके लिए सभी धर्म बराबर हैं और वो फरमान से बहुत प्यार करती हैं।

अब इस मामले में लगातार कानूनी प्रक्रिया तो चल ही रही है लेकिन इसी बीच मोनालिसा और फरमान ने मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस और केरल पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मोनालिसा और फरमान खान कहते हैं कि उन्हें हर तरफ से जान से मारने के धमकी भरे संदेश आ रहे हैं।

फरमान ने फोन में मैसेज रीड करते हुए कहा, मोनालिसा को गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। फरमान खान को जान से मारने देंगे। तुमने पाकिस्तान से शादी कर ली है।'

मोनालिसा बोलीं- मैंने कोई जानवर से शादी नहीं की

इसके अलावा इसी वीडियो में आगे बात करते हुए मोनालिसा ने कहा, 'मैंने कोई जानवर से शादी नहीं की। मैंने इंसान से ही शादी की है। मुझे और मेरे पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं किसी भी धर्म में नहीं मानती हूं। मेरे लिए सभी धर्म एक समान ही हैं।'

सोशल मीडिया पर मोनालिसा और फरमान खान का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग लगातार इस पर कमेंट कर रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं।

हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई सिंगर ओलिवर ट्री की मौत, महज 32 साल की उम्र में हादसे का हुए शिकार

ये भी पढ़ें
Singer Oliver Tree Dies In Brazil Helicopter Crash

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Jun 2026 09:08 am

Hindi News / Entertainment / ‘मोनालिसा को गोली मार देंगे’, मुस्लिम फरमान खान को भी मिली जान से मारने की धमकी, नए वीडियो में लगाई गुहार

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

चिरंजीवी को बेटे राम चरण से हुई जलन! पेड्डी जैसा करना चाहते थे रोल, बोले- थोड़ा मुश्किल है स्वीकार करना

Chiranjeevi On Ram Charan Peddi
मनोरंजन

25 साल बाद अमीषा पटेल का खुलासा, ‘गदर’ में सनी देओल संग जोड़ी को लेकर था बड़ा सवाल

Ameesha Patel on 25 Years of Gadar
बॉलीवुड

हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई सिंगर ओलिवर ट्री की मौत, महज 32 साल की उम्र में हादसे का हुए शिकार

Singer Oliver Tree Dies In Brazil Helicopter Crash
मनोरंजन

370 बिरयानी विवाद पर ट्रोलर्स को मुनव्वर फारूकी की दो टूक, बोले- किसी की लाश उठेगी तभी रुकोगे क्या?

370 Biryani Controversy
मनोरंजन

‘Cocktail 2’ पर CBFC का बड़ा फैसला, बनी कृति सेनन की पहली ‘A Rated’ फिल्म

Cocktail 2 CBFC A Certificate
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.