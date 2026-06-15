हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई सिंगर ओलिवर ट्री की मौत, महज 32 साल की उम्र में हादसे का हुए शिकार

Singer Oliver Tree Dies In Brazil Helicopter Crash: दुनिया भर में अपने अनोखे संगीत, अलग अंदाज और वायरल गानों के लिए पहचान बनाने वाले अमेरिकी सिंगर ओलिवर ट्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत हो गई। इस दुर्घटना ने न सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री को झकझोर दिया है बल्कि करोड़ों फैंस को भी गहरे सदमे में डाल दिया है।