आदित्य पंचोली के साथ अपने रिश्ते पर पूजा बेदी ने दिया बयान, बोलीं- पुरानी बातें दोहराना बच्चों के लिए ठीक नहीं

पूजा बेदी ने आदित्य पंचोली के साथ रिश्ते पर क्या कहा? (फोटो सोर्स- Instagram/ VickeyLalwani)
Pooja Bedi On Relationship With Aditya Pancholi: बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा बेदी एक बार फिर अपने पुराने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। 90 के दशक में पूजा बेदी और अभिनेता आदित्य पंचोली का रिश्ता काफी सुर्खियों में रहा था। हालांकि, ये रिश्ता जितना चर्चित रहा, उतना ही विवादों से भी घिरा रहा। अब कई साल बाद पूजा बेदी ने इस रिश्ते के बारे में बात की है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वह अतीत के इस अध्याय को दोबारा विस्तार से नहीं खोलना चाहतीं।
विक्की ललवानी के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान पूजा बेदी ने बताया कि जब आदित्य पंचोली के साथ उनका रिश्ता शुरू हुआ, तब वो महज 18 साल की थीं। उस समय वो अमेरिका से वापस आई थीं और फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत कर रही थीं। उन्होंने इस दौर को अपनी जिंदगी का बेहद उथल-पुथल भरा अनुभव बताया।
पूजा ने इस रिश्ते के बारे में ज्यादा जानकारी साझा करने से बचते हुए कहा कि ये उनके लिए एक अनुभव था, जिससे उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा। दोनों का रिश्ता उस समय काफी चर्चा में रहा था और इसके साथ कई विवाद भी जुड़े थे।
पूजा बेदी ने अब अपने पुराने रिश्ते पर विस्तार से चर्चा करने से इनकार करते हुए एक खास वजह बताई। उनका कहना है कि आदित्य पंचोली के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और बार-बार उनके पिता के पुराने रिश्तों की चर्चा करना उन्हें असहज स्थिति में डाल सकता है।
पूजा के मुताबिक, अगर किसी को इस पुराने मामले के बारे में जानना है तो वह इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ सकता है, लेकिन वह खुद इसे बार-बार सामने लाना उचित नहीं समझतीं। उन्होंने इस पूरे अनुभव को अपनी जिंदगी का एक सबक माना और कहा कि इंसान अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ता है।
दिलचस्प बात ये है कि पूजा और आदित्य का सामना आज भी कभी-कभी इंडस्ट्री के कार्यक्रमों में हो जाता है। आखिर दोनों एक ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। लेकिन पूजा ने बताया कि ऐसे मौकों पर दोनों के बीच बातचीत नहीं होती।
उनका मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में शालीनता बनाए रखते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। यानी पुराने रिश्ते को लेकर कोई सार्वजनिक टकराव करने के बजाय वह दूरी बनाए रखना पसंद करती हैं।
बातचीत के दौरान पूजा ने शादी और वफादारी पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वो ओपन मैरिज की सोच से सहमत नहीं हैं और उनके लिए शादी का मतलब प्रतिबद्धता और निष्ठा से जुड़ा है।
पूजा पिछले कई साल से मानेक कॉन्ट्रैक्टर के साथ रिश्ते में हैं और दोनों की सगाई को भी लंबा वक्त हो चुका है। हालांकि, वह शादी करने की जल्दबाजी में नहीं हैं। उनका मानना है कि जब दो लोग एक-दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध हों तो हर रिश्ते के लिए शादी का औपचारिक कागज जरूरी नहीं होता।
पूजा ने अपने माता-पिता कबीर बेदी और प्रोतिमा बेदी के रिश्ते का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि माता-पिता के अलग होने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को उनके रिश्ते की परेशानियों के लिए जिम्मेदार नहीं माना।
उनके मुताबिक, उन्होंने अपने माता-पिता के रिश्ते से यह सीखा कि दो लोग शादी कर सकते हैं, प्यार से साथ रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सम्मान के साथ अलग भी हो सकते हैं। यही सोच उन्होंने अपने पूर्व पति फरहान फर्नीचरवाला के साथ तलाक के दौरान भी अपनाई।
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