आदित्य पंचोली के साथ अपने रिश्ते पर पूजा बेदी ने दिया बयान, बोलीं- पुरानी बातें दोहराना बच्चों के लिए ठीक नहीं

Pooja Bedi On Relationship With Aditya Pancholi: बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा बेदी एक बार फिर अपने पुराने रिश्ते को लेकर चर्चा में हैं। 90 के दशक में पूजा बेदी और अभिनेता आदित्य पंचोली का रिश्ता काफी सुर्खियों में रहा था। हालांकि, ये रिश्ता जितना चर्चित रहा, उतना ही विवादों से भी घिरा रहा। अब कई साल बाद पूजा बेदी ने इस रिश्ते के बारे में बात की है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वह अतीत के इस अध्याय को दोबारा विस्तार से नहीं खोलना चाहतीं।