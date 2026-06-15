अरिजीत सिंह के बाद अब सिंगर प्रीतम लेने जा रहे संन्यास? हालिया पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, फैंस हुए परेशान

प्रीतम ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रशंसकों का आभार जताते हुए लिखा कि अब वो अपने जीवन के कुछ साल खुद को देना चाहते हैं। उन्होंने उन सपनों, यात्राओं और अनुभवों का जिक्र किया जिन्हें वो लंबे समय से टालते आ रहे थे। संगीतकार ने ये भी कहा कि मुख्यधारा की दुनिया शानदार रही है, लेकिन उन्हें हमेशा उन रास्तों ने ज्यादा आकर्षित किया जो अब तक अनछुए रहे हैं।