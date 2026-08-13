‘मुझे लगा मैं मरने वाली हूं’, कैंसर की खबर ने तोड़ दिया था मनीषा कोइराला को, बोलीं- ‘वो रात ‘सबसे अकेली और लंबी थी’

मनीषा कोइराला ने कहा कि कैंसर के साथ उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें एहसास कराया कि गंभीर बीमारी से जूझते समय एक मरीज कितना अकेला महसूस कर सकता है और अकेलापन तब भी हो सकता है जब कोई व्यक्ति दूसरों से घिरा हो। उन्होंने कहा, “कई बार, मैंने अकेलापन महसूस किया है। कैंसर होने पर मुझे एहसास हुआ कि एक मरीज कितना अकेला महसूस करता है। यह सबसे भयानक और डरावना समय था जिसे कोई महसूस कर सकता है। ऐसे समय होते हैं जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, यह जिंदगी की सच्चाई है। ऐसे समय भी होते हैं जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं।"