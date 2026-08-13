Operation Safed Sagar: नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी से क्यों कहा था, ‘अगर हो सके तो देव आनंद को भी साथ ले आइए’?

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, नवाज शरीफ ने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से देव आनंद को प्रतिनिधिमंडल के साथ लाने का अनुरोध किया था। बता दें कि 2024 में 'आउटलुक' में छपे एक लेख में पुण्य प्रसून बाजपेयी ने बताया कि देव आनंद को पाकिस्तान दौरे के बारे में सिर्फ एक दिन पहले ही बताया गया था। वाजपेयी ने देव आनंद से कहा, "कल तैयार रहिएगा। कुछ अधिकारी आपके घर आएंगे। कृपया दिल्ली आ जाइएगा। हां, अपना पासपोर्ट साथ रखना मत भूलिएगा। आपको मेरे साथ लाहौर चलना है। पड़ोसी देश में भी आपके बहुत सारे प्रशंसक हैं।" यह अचानक तय हुआ दौरा तब आयोजित किया गया था जब वाजपेयी ने शरीफ से पूछा था कि क्या उन्हें भारत से कुछ चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर हो सके, तो देव आनंद को भी अपने साथ ले आइए।"