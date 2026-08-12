Operation Safed Sagar: शहीद अजय आहूजा के ताबूत पर तिरंगे को लेकर हुआ विवाद, सेना के पूर्व अधिकारी ने की माफी की मांग

ऑपरेशन सफेद सागर के सीन पर हुआ विवाद (फोटो सोर्स- Instagram/Netflix)
Operation Safed Sagar Controversy: नेटफ्लिक्स की सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर: द अनटॉल्ड स्टोरी ऑफ कार्गिल वॉर' रिलीज के बाद एक सीन को लेकर विवादों में आ गई है। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल वेंबु शंकर ने सीरीज में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के ताबूत पर तिरंगा लपेटने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सीरीज में दिखाया गया सीन भारतीय ध्वज संहिता के अनुरूप नहीं है।
कारगिल युद्ध की घटनाओं पर आधारित इस वेब सीरीज में अजय आहूजा की शहादत से जुड़ा एक दृश्य दिखाया गया है। इसी दृश्य का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कर्नल वेंबु शंकर ने आपत्ति जताई। उनके मुताबिक, शहीद अधिकारी के ताबूत पर लगाए गए राष्ट्रीय ध्वज की दिशा सही नहीं दिखाई गई है।
कर्नल शंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि शूटिंग के दौरान इस महत्वपूर्ण विवरण पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। उनका सवाल खास तौर पर सीरीज से जुड़े सैन्य सलाहकारों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर है।
कर्नल शंकर के मुताबिक, अजय आहूजा के अंतिम संस्कार से संबंधित वास्तविक तस्वीरों या फुटेज में तिरंगे की स्थिति अलग दिखाई देती है। वहीं, सीरीज के दोबारा फिल्माए गए दृश्य में ध्वज के रंगों की स्थिति को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है।
उनका दावा है कि तिरंगे को शहीद के ताबूत पर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। इसी कथित गलती को लेकर उन्होंने सीरीज के निर्माताओं से जवाबदेही की मांग की है।
कर्नल वेंबु शंकर का कहना है कि इस तरह के संवेदनशील विषय पर काम करते समय छोटी-सी गलती भी महत्वपूर्ण हो जाती है। खासतौर पर जब कहानी भारतीय सेना और कारगिल युद्ध जैसे वास्तविक घटनाक्रम से जुड़ी हो।
उन्होंने सैन्य मुख्यालय से जुड़े अधिकारियों और शो के मिलिट्री एडवाइजर्स पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह दृश्य जांच के कई स्तरों से गुजरा था, तो कथित गलती पकड़ में क्यों नहीं आई।
पूर्व सैन्य अधिकारी ने इस मामले में सीरीज के निर्माताओं से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की अपील की है। उनका कहना है कि शहीद सैनिकों से जुड़े दृश्यों को बेहद संवेदनशीलता और सैन्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
फिलहाल 'ऑपरेशन सफेद सागर' के निर्माताओं की ओर से इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि तिरंगे को लेकर दिखाई गई स्थिति प्रोडक्शन की गलती थी या इसके पीछे कोई रचनात्मक कारण था।
'ऑपरेशन सफेद सागर: द अनटॉल्ड स्टोरी ऑफ कार्गिल वॉर' में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, विनय पाठक, मनु ऋषि चड्ढा, अभय वर्मा, अरनव भसीन, आदिल हुसैन, संजय सूरी, बरुण सोबती, दीया मिर्जा और प्राजक्ता कोली सहित कई कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।
कारगिल युद्ध की वास्तविक घटनाओं को पर्दे पर दिखाने वाली इस सीरीज को लेकर अब तिरंगे से जुड़ा यह विवाद चर्चा में है। आने वाले दिनों में निर्माताओं की ओर से इस मामले पर सफाई आती है या नहीं, यह देखना अहम होगा।
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