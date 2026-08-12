Operation Safed Sagar: शहीद अजय आहूजा के ताबूत पर तिरंगे को लेकर हुआ विवाद, सेना के पूर्व अधिकारी ने की माफी की मांग

Operation Safed Sagar Controversy: नेटफ्लिक्स की सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर: द अनटॉल्ड स्टोरी ऑफ कार्गिल वॉर' रिलीज के बाद एक सीन को लेकर विवादों में आ गई है। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल वेंबु शंकर ने सीरीज में स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के ताबूत पर तिरंगा लपेटने के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सीरीज में दिखाया गया सीन भारतीय ध्वज संहिता के अनुरूप नहीं है।