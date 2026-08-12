‘मुझे बैन करने के लिए शुक्रिया’ भारत में लगी रोक पर 10 साल बाद आतिफ असलम का बेबाक बयान

सिंगर ने भारतीय सुनने वालों के लिए भी एक मैसेज दिया, जो देश से बाहर होने के बावजूद उन्हें सपोर्ट करते रहे हैं। आतिफ ने कहा, "यह ठीक है कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि अगर आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप जान जाएंगे कि मैं कहां मिल सकता हूं। मेरा म्यूज़िक आप तक जरूर पहुंचेगा।" उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि उनके फैंस इस स्थिति से निराश हों। उन्होंने कहा, "इसके बारे में बुरा मत मानो, दुखी मत हो। मैं हमेशा तुम्हें बताना चाहता था कि मुझे तुम लोगों की याद आती है। मुझे वहां काम करने की याद नहीं आती, लेकिन मुझे तुम लोगों की याद आती है।"