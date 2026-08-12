NEET आंदोलन के सवाल पर क्यों भड़के थे सोनू निगम? सिंगर ने बताया कारण, बोले- राजनीति पर बात करना अनादर है

गौरतलब है कि जुलाई में जब देश भर के छात्र NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों के खिलाफ सड़कों पर थे, तब कई फिल्मी हस्तियों और संगीतकारों ने छात्रों का समर्थन किया था। कई ने दिल्ली पहुंचकर छात्रों का हौसला बढ़ाया था और ऐसे माहौल में जब रिपोर्टर्स ने सोनू निगम से सवाल किया तो उन्होंने "अभी हो गया बस" कहकर बात टाल दी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई थी। यूजर्स ने उन्हें "बिना रीढ़ की हड्डी वाला सेलिब्रिटी" तक कह दिया था। हालांकि, सोनू निगम के फैंस ने उनका बचाव करते हुए कहा था कि हर मशहूर हस्ती को हर राजनीतिक या संवेदनशील मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।