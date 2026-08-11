सनी देओल और प्रीति जिंटा ने इस सवाल का जवाब देकर जीते 25 लाख रुपये, KBC 18 में धर्मेंद्र को याद कर आंखें हुईं नम

Preity Zinta-Sunny Deol In KBC 18: टीवी का लोकप्रिय क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ अपने 18वें सीजन के साथ लौट आया है। 10 अगस्त को शो का प्रीमियर हुआ, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज सितारे आमिर खान, सनी देओल और प्रीति जिंटा नजर आए। शो के पहले एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने अपने नए अंदाज से दर्शकों को चौंकाया, वहीं बदले हुए गेम फॉर्मेट ने भी लोगों का ध्यान खींचा। आमिर खान और सनी देओल की जोड़ी ने खेलते हुए 25 लाख रुपये जीत लिए। इस दौरान कई ऐसे सवाल आए, जिनके जवाब ने दर्शकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया।