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सनी देओल और प्रीति जिंटा ने इस सवाल का जवाब देकर जीते 25 लाख रुपये, KBC 18 में धर्मेंद्र को याद कर आंखें हुईं नम

Preity Zinta-Sunny Deol In KBC 18: सनी देओल और प्रीति जिंटा हाल ही में शो केबीजी 18 में नजर आए। उन्होंने शे में 25 लाख की इनामी राशि जीती।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 11, 2026

Preity Zinta-Sunny Deol In KBC 18

सनी देओल और प्रीति जिंटा ने केबीसी में जीते 25 लाख रुपये (फोटो सोर्स- Instagram/sonytvofficial)

Preity Zinta-Sunny Deol In KBC 18: टीवी का लोकप्रिय क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ अपने 18वें सीजन के साथ लौट आया है। 10 अगस्त को शो का प्रीमियर हुआ, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज सितारे आमिर खान, सनी देओल और प्रीति जिंटा नजर आए। शो के पहले एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने अपने नए अंदाज से दर्शकों को चौंकाया, वहीं बदले हुए गेम फॉर्मेट ने भी लोगों का ध्यान खींचा। आमिर खान और सनी देओल की जोड़ी ने खेलते हुए 25 लाख रुपये जीत लिए। इस दौरान कई ऐसे सवाल आए, जिनके जवाब ने दर्शकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया।

नए अंदाज में हुई KBC 18 की शुरुआत

अमिताभ बच्चन ने इस बार शो में कुछ अलग अंदाज में एंट्री ली। उनका नया लुक और ‘सोचना पड़ेगा’ थीम पर आधारित रैप काफी चर्चा में रहा। शो के नए सीजन में कुल 16 सवाल होंगे और सबसे बड़ी इनामी राशि 7 करोड़ रुपये रखी गई है।

इस बार गेम में शुरुआत के तौर पर दो लाइफलाइन उपलब्ध रहेंगी, जबकि आगे चलकर दो अतिरिक्त लाइफलाइन मिलने का प्रावधान है। यानी प्रतियोगियों के लिए इस बार सही जवाब तक पहुंचना पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है।

आमिर और सनी ने संभाली हॉट सीट

सीजन के पहले एपिसोड में आमिर खान और सनी देओल ने गेम की शुरुआत की। इस बार पारंपरिक ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ की जगह बजर आधारित सवाल से खेल आगे बढ़ा।

शुरुआती सवाल का संबंध रोमन साम्राज्य से था। आमिर ने सबसे पहले बजर दबाया और सही जवाब देकर आगे बढ़े। इसके बाद सनी देओल भी हॉट सीट पर उनके साथ शामिल हुए। आमिर खान ने बताया कि शो से जीती गई रकम का इस्तेमाल वह पानी फाउंडेशन से जुड़े अपने काम में करना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन ने इस दौरान KBC में आमिर की पिछली यादों को भी याद किया।

25 लाख तक पहुंची दोनों की जोड़ी

आमिर और सनी ने एक के बाद एक कई सवालों का सामना किया। इनमें भारत रत्न से जुड़े सवाल के अलावा 1982 में आई गुलजार की फिल्म ‘अंगूर’ से संबंधित सवाल भी शामिल था। फिल्म शेक्सपियर के किस नाटक से प्रेरित थी, इसका सही जवाब ‘द कॉमेडी ऑफ एरर्स’ था।

इसके बाद दोनों के सामने मंगोलिया के राष्ट्रीय प्रतीक ‘सोयम्बो’ से जुड़ा सवाल आया। लाइफलाइन की मदद लेने के बाद उन्होंने सही विकल्प चुना और रकम बढ़ाकर 12.5 लाख रुपये कर ली।

एक अन्य सवाल मशहूर शायर निदा फ़ाज़ली की चर्चित पंक्तियों से जुड़ा था। इसके बाद 1988 की फिल्म ‘तमस’ से संबंधित सवाल आया, जो भी उन्होंने सही किया। इस जवाब के साथ उनकी इनामी राशि 25 लाख रुपये हो गई।

प्रीति जिंटा भी पहुंचीं हॉट सीट पर

शो के पहले एपिसोड में अभिनेत्री प्रीति जिंटा भी अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आईं। इस तरह KBC 18 का प्रीमियर मनोरंजन और ज्ञान का शानदार मेल बन गया।

एपिसोड के अंत में हूटर बजने के साथ खेल रोक दिया गया। अब आने वाले एपिसोड में कौन से सितारे और प्रतियोगी करोड़ों रुपये के सवालों का सामना करेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा।

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Updated on:

11 Aug 2026 03:46 pm

Published on:

11 Aug 2026 03:46 pm

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