‘डॉन 3’ विवाद को लेकर फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह पर साधा निशाना? सैफ अली खान पर भी की बात

Farhan Akhtar On Ranveer Singh Don 3 controversy: भारतीय सिनेमा की आइकॉनिक और कल्ट-क्लासिक फिल्म 'दिल चाहता है' (Dil Chahta Hai) को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस खास मौके पर फिल्म के निर्देशक फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने मेकिंग से जुड़े कई किस्से शेयर किए। उन्होंने उस दौर को याद किया जब दूसरे प्रोजेक्ट्स की डेट्स क्लैश होने की वजह से सैफ अली खान इस फिल्म को लगभग छोड़ने ही वाले थे। बातचीत तब दिलचस्प मोड़ ले ली जब फरहान ने डॉन 3 को लेकर हाल ही में हुए कास्टिंग विवाद का जिक्र किया, और रणवीर सिंह के फिल्म से अचानक बाहर निकलने पर मजाक उड़ाया।