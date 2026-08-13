‘अच्छे लड़के तीन जगह मिलते हैं’, कशिश कपूर के बयान पर भड़के यूजर्स, बोले- ‘खुद को तो देखो पहले’

बता दें, कशिश अपनी बेबाक और निडर छवि के लिए जानी जाती हैं। यही वजह है कि वो हमेशा चर्चा में रहती है। साथ ही, दर्शक उन्हें स्प्लिट्सविला X5 या बिग बॉस 18 में देख चुके हैं, वे जानते हैं कि कशिश रणनीति बनाने, माइंड गेम खेलने और फिजिकल टास्क में मजबूत दावेदार मानी जाती हैं। बिग बॉस 18 के दौरान भी उन्होंने कई मौकों पर अपनी राय खुलकर रखी थी और जरूरत पड़ने पर पूरे घर के खिलाफ अकेले खड़े होने से भी पीछे नहीं हटी थीं।