‘मैं युवा-विरोधी नहीं, क्योंकि मैं खुद युवा हूं’, Gen Z प्रोटेस्ट पर कंगना रनौत का एक और बयान, बोलीं- ‘आधे लोग शबाना आजमी टाइप थे’

अपनी बातों पर हुए विरोध के बाद, कंगना ने कहा था कि उन्होंने NEET-UG पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बारे में कोई आम बयान नहीं दिया था और उन्होंने "खास तौर पर कुछ लोगों या कुछ महिलाओं का जिक्र किया था"। उन्होंने बुधवार को ANI से बात करते हुए कहा, "जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, और हम कहते हैं कि कॉकरोच गटर से निकलते हैं, इसमें क्या गलत है? मेरा मतलब बस इतना है: अगर लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, और हम कहते हैं कि गटर उनका घर है, तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए? मैं निश्चित रूप से खुद को कॉकरोच नहीं मानती। अगर कोई कहे कि मैं गटर में रहती हूं, तो मैं मना कर दूंगी। लेकिन अगर कोई कॉकरोच होने का दावा करता है, तो जाहिर है, वे गटर में ही रहेंगे। और कहां? लेकिन यह दावा करना कि मैं सभी युवाओं की बात कर रही थी, बिल्कुल भी सही नहीं है।"