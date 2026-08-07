‘Generation Gutter’ वाले विवादित बयान के बाद कंगना रनौत ने लिया यू-टर्न!, बोलीं- ‘Gen Z देश की सबसे बड़ी ताकत है’

कंगना ने CJP प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं के लिए इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा की आलोचना करते हुए कई वीडियो और स्टोरीज शेयर की थीं। इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी में कंगना ने कहा था, "मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह इतनी बदसूरत चीजें नहीं देखीं, Gen Z के विरोध प्रदर्शनों की ये रील्स उल्टी लाने वाली हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं और जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी हर फ्रेम में इतनी अजीब और भद्दी चीजें एक साथ नहीं देखीं, छी… उन्हें कौन पैदा कर रहा है और पाल-पोस रहा है?" इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा था, "यहां तथाकथित पश्चिमी सोच वाली भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी है। मैं उन्हें 'जनरेशन गटर' कहती हूं।"