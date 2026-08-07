‘रामायण’ के ट्रेलर पर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स से आया रिएक्शन, 4000 करोड़ के बजट पर कही ये बात

Ramayana Trailer: नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी चर्चा बटोर रहा है। फिल्म के ट्रेलर पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के रिएक्शन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन क्रिएटर्स ने फिल्म के भव्य विजुअल्स, वीएफएक्स, कलाकारों की परफॉर्मेंस और बड़े स्तर पर किए गए निर्माण की तारीफ की है। खास बात यह है कि उन्होंने फिल्म के कथित 4000 करोड़ रुपये के बजट को लेकर उठ रहे सवालों पर भी अपनी राय रखी।