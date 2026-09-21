‘दिल्ली की लड़कियों के पंख निकल आते हैं मुंबई आकर’, ऋचा चड्ढा ने क्यों कही मुंबई को लेकर ऐसी बात

Richa Chadha Musafiri:ऋचा चड्ढा जल्द ही अपना नया शो ‘मुसाफिरी’ लेकर आ रही हैं, जिसमें मुंबई की अनसुनी कहानियां और महिलाओं के काम करने की परंपरा पर बात होगी। FPJ से बातचीत के दौरान रिचा चड्ढा ने बताया कि उनके ट्रैवल शो 'मुसाफिरी' का एक एपिसोड उन समुदायों पर आधारित होगा जिनकी महिलाएं 1850 के दशक के आखिर से ही काम के लिए घर से बाहर निकलने लगी थीं। इसे "बॉम्बे के कोली समुदाय को समर्पित" बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी भागीदारी ने दूसरों के लिए चीजें आसान बना दीं।