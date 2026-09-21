‘भेड़ बकरी भूत’ को मिला नया ठिकाना, अनुराग कश्यप के प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी अवॉर्ड विनिंग शॉर्ट

इस शॉर्ट फिल्म की शुरुआत एक दुखी ब्रास बैंड म्यूजिशियन से शुरू होती है, जो गुस्से में आकर पब्लिक बाथरूम की दीवार पर अपनी प्रेमिका के बारे में एक कड़वा मैसेज लिखता है। जो चीज अपनी भड़ास निकालने के लिए शुरू होती है, वह तेजी से एक चेन रिएक्शन में बदल जाती है, और अलग-अलग तरह के लोग उसी दीवार पर अपनी शिकायतें, सामाजिक-राजनीतिक चिंताएं और सिस्टम से जुड़ी निराशाएं लिखने लगते हैं। अलग-अलग आवाजों के इस शोर-शराबे के बीच, कोई भी बाथरूम की बिगड़ती हालत पर ध्यान नहीं देता - जब तक कि सरकारी अधिकारी दखल नहीं देते।