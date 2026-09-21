‘रंगीला’ गर्ल उर्मिला मातोंडकर बनेंगी IIT की प्रिंसिपल, ‘कोटा फैक्ट्री’ मेकर्स की सीरीज में मिला रोल

सौरभ वर्मा के निर्देशन में बनी 'तिवारी' एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक ऐसे अपराध के लिए 14 साल जेल में बिताने के बाद रिहा होती है, जो उसने किया ही नहीं था। सच का पता लगाने के पक्के इरादे के साथ, वह उन लोगों का पता लगाने निकलती है जिन्होंने उसे फंसाया था। यह सीरीज अभी पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है और खबरों के मुताबिक, इसे फरवरी 2027 में किसी बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की योजना है।