21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘रंगीला’ गर्ल उर्मिला मातोंडकर बनेंगी IIT की प्रिंसिपल, ‘कोटा फैक्ट्री’ मेकर्स की सीरीज में मिला रोल

Urmila Matondkar New Series: उर्मिला मातोंडकर ‘तिवारी’ के बाद IIT बेस्ड नई OTT सीरीज में प्रिंसिपल का किरदार निभाने वाली हैं। ‘कोटा फैक्ट्री’ मेकर्स की ये सीरीज 2027 में रिलीज हो सकती है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Sep 21, 2026

Urmila Matondkar New Series

उर्मिला मांतोडकर की फोटो। (फोटो सोर्स: X- @Rahulrautwrites)

Urmila Matondkar New Series: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर एक नई बड़ी सीरीज में मुख्य भूमिका निभाने जा रही हैं। तकरीबन एक दशक तक बड़ी स्क्रीन रोल से दूर रहने के बाद ये उनका एक और बड़ा एक्टिंग प्रोजेक्ट है। हालांकि, इस सीरीज का नाम अभी तय नहीं हुआ है। इसे उस बैनर के साथ बनाया जा रहा है जिसके साथ मातोंडकर ने पहले 'कोटा फैक्ट्री' के सीजन 2 और 3, और 'हेलो बच्चन' में काम किया है।

IIT पर आधारित सीरीज में प्रिंसिपल का रोल निभाएंगी उर्मिला मातोंडकर

हालांकि, 'व्हाट्स नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स' के अनुसार, आने वाली सीरीज के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी कहानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) के आस-पास सेट है। मातोंडकर इस सीरीज में प्रिंसिपल का रोल निभाएंगी। मेकर्स ने अभी बाकी कास्ट की घोषणा नहीं की है। प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि यह सीरीज 2027 के बीच में OTT पर रिलीज होगी।

सीरीज के लिए फिर साथ आए दिव्यांशु मल्होत्रा ​​और पुनीत बत्रा

बिना नाम वाले इस प्रोजेक्ट को दिव्यांशु मल्होत्रा ​​डायरेक्ट कर रहे हैं और पुनीत बत्रा इसके राइटर हैं। इन दोनों ने पहले 2018 की रोमांटिक ड्रामा 'फ्लेम्स' में साथ काम किया था।

एक दशक से ज्यादा समय बाद एक्टिंग में वापसी कर रही हैं उर्मिला मातोंडकर

यह सीरीज उर्मिला मातोंडकर की एक्टिंग में वापसी का एक और हिस्सा है। वह एक दशक से ज्यादा समय से फिल्मों में मुख्य भूमिका से दूर हैं। 1990 और 2000 के दशक में उर्मिला ने ‘रंगीला’, ‘सत्या’, ‘इंडियन’, ‘जुदाई’, ‘एक हसीना थी’ और ‘प्यार तूने क्या किया’ जैसी कई अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम किया है।

उर्मिला मातोंडकर की आखिरी बड़ी फिल्म 2014 में आई मराठी फिल्म ‘अजोबा’ थी, जिसमें उन्होंने एक अहम् किरदार निभाया था। इसके बाद 2018 में वह संजय दत्त की फिल्म ‘ब्लैकमेल’ के एक गाने में नजर आई थीं। इसके अलावा, उर्मिला एक डांस रियलिटी शो में जज की भूमिका में भी दिखाई दे चुकी हैं।

उर्मिला मातोंडकर की वापसी 'तिवारी' में भी दिखेगी

मातोंडकर की एक्टिंग में वापसी रिवेंज थ्रिलर सीरीज 'तिवारी' में भी देखने को मिलेगी। 14 एपिसोड वाली इस सीरीज में जेडी चक्रवर्ती, गौहर खान और राजेश शर्मा भी अहम भूमिकाओं में हैं।

सौरभ वर्मा के निर्देशन में बनी 'तिवारी' एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक ऐसे अपराध के लिए 14 साल जेल में बिताने के बाद रिहा होती है, जो उसने किया ही नहीं था। सच का पता लगाने के पक्के इरादे के साथ, वह उन लोगों का पता लगाने निकलती है जिन्होंने उसे फंसाया था। यह सीरीज अभी पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है और खबरों के मुताबिक, इसे फरवरी 2027 में किसी बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की योजना है।

‘मिर्जापुर में सब कुछ बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया’, तिग्मांशु धूलिया बोले- ‘कट्टे ऐसे नहीं बनते’

ये भी पढ़ें
Tigmanshu Dhulia Ghamaasaan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

21 Sept 2026 04:13 pm

Published on:

21 Sept 2026 04:13 pm

Hindi News / Entertainment / ‘रंगीला’ गर्ल उर्मिला मातोंडकर बनेंगी IIT की प्रिंसिपल, ‘कोटा फैक्ट्री’ मेकर्स की सीरीज में मिला रोल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पूर्व पत्नी माही विज के सपोर्ट में उतरे जय भानुशाली, बोले- ‘बेस्ट मदर’, मैरी कॉम से हुई थी ‘बिग बॉस 20’ में बहस

Jai Bhanushali Supports Ex Wife Maahi
TV न्यूज

‘एक मोहतरमा 6 महीने पहले जिंदगी में आईं’, अनुपम खेर ने सुनाया ऐसा किस्सा, हंसते-हंसते लोटपोट हुए

Anupam Kher
मनोरंजन

‘मिर्जापुर में सब कुछ बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया’, तिग्मांशु धूलिया बोले- ‘कट्टे ऐसे नहीं बनते’

Tigmanshu Dhulia Ghamaasaan
बॉलीवुड

‘म्यूजिक मेरा बन गया है’, Himesh Reshammiya ने क्यों कहा- ‘पापा नहीं हैं, लेकिन आप लोगों की दुआएं साथ हैं’

Himesh Reshammiya emotional
मनोरंजन

‘राजी के किरदार धुरंधर से कम देशभक्त नहीं’, मेघना गुलजार ने आलिया-रणवीर की तुलना पर दिया बयान

Meghna Gulzar On Raazi-Dhurandhar
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.