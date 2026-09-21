‘रंगीला’ गर्ल उर्मिला मातोंडकर बनेंगी IIT की प्रिंसिपल, ‘कोटा फैक्ट्री’ मेकर्स की सीरीज में मिला रोल

उर्मिला मांतोडकर की फोटो। (फोटो सोर्स: X- @Rahulrautwrites)
Urmila Matondkar New Series: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर एक नई बड़ी सीरीज में मुख्य भूमिका निभाने जा रही हैं। तकरीबन एक दशक तक बड़ी स्क्रीन रोल से दूर रहने के बाद ये उनका एक और बड़ा एक्टिंग प्रोजेक्ट है। हालांकि, इस सीरीज का नाम अभी तय नहीं हुआ है। इसे उस बैनर के साथ बनाया जा रहा है जिसके साथ मातोंडकर ने पहले 'कोटा फैक्ट्री' के सीजन 2 और 3, और 'हेलो बच्चन' में काम किया है।
हालांकि, 'व्हाट्स नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स' के अनुसार, आने वाली सीरीज के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसकी कहानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) के आस-पास सेट है। मातोंडकर इस सीरीज में प्रिंसिपल का रोल निभाएंगी। मेकर्स ने अभी बाकी कास्ट की घोषणा नहीं की है। प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि यह सीरीज 2027 के बीच में OTT पर रिलीज होगी।
बिना नाम वाले इस प्रोजेक्ट को दिव्यांशु मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं और पुनीत बत्रा इसके राइटर हैं। इन दोनों ने पहले 2018 की रोमांटिक ड्रामा 'फ्लेम्स' में साथ काम किया था।
यह सीरीज उर्मिला मातोंडकर की एक्टिंग में वापसी का एक और हिस्सा है। वह एक दशक से ज्यादा समय से फिल्मों में मुख्य भूमिका से दूर हैं। 1990 और 2000 के दशक में उर्मिला ने ‘रंगीला’, ‘सत्या’, ‘इंडियन’, ‘जुदाई’, ‘एक हसीना थी’ और ‘प्यार तूने क्या किया’ जैसी कई अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम किया है।
उर्मिला मातोंडकर की आखिरी बड़ी फिल्म 2014 में आई मराठी फिल्म ‘अजोबा’ थी, जिसमें उन्होंने एक अहम् किरदार निभाया था। इसके बाद 2018 में वह संजय दत्त की फिल्म ‘ब्लैकमेल’ के एक गाने में नजर आई थीं। इसके अलावा, उर्मिला एक डांस रियलिटी शो में जज की भूमिका में भी दिखाई दे चुकी हैं।
मातोंडकर की एक्टिंग में वापसी रिवेंज थ्रिलर सीरीज 'तिवारी' में भी देखने को मिलेगी। 14 एपिसोड वाली इस सीरीज में जेडी चक्रवर्ती, गौहर खान और राजेश शर्मा भी अहम भूमिकाओं में हैं।
सौरभ वर्मा के निर्देशन में बनी 'तिवारी' एक ऐसी महिला की कहानी है जो एक ऐसे अपराध के लिए 14 साल जेल में बिताने के बाद रिहा होती है, जो उसने किया ही नहीं था। सच का पता लगाने के पक्के इरादे के साथ, वह उन लोगों का पता लगाने निकलती है जिन्होंने उसे फंसाया था। यह सीरीज अभी पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है और खबरों के मुताबिक, इसे फरवरी 2027 में किसी बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की योजना है।
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