‘एक मोहतरमा 6 महीने पहले जिंदगी में आईं’, अनुपम खेर ने सुनाया ऐसा किस्सा, हंसते-हंसते लोटपोट हुए

Anupam Kher Funny Reaction: अनुपम खेर और पत्रकार फरीदून शहरयार के एक इंटरव्यू ‘कंट्रोवर्शियल सवाल’ सोशल मीडिया पर चर्चा में है। बातचीत के दौरान फरीदून ने अनुपम खेर से एक ‘मोहतरमा’ से जुड़ा किस्सा सुनाने को लेकर सवाल किया। इससे पहले बातचीत में जीतेंद्र, जया प्रदा, अनिल कपूर और सतीश कौशिक का भी जिक्र हुआ था। इस पर अनुपम खेर ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘हां, मुझे पता था कहीं न कहीं तो आओगे!’ इसके बाद उन्होंने एक महिला का जिक्र करते हुए फरीदून के सवाल का जवाब देना शुरू किया।