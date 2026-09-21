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‘एक मोहतरमा 6 महीने पहले जिंदगी में आईं’, अनुपम खेर ने सुनाया ऐसा किस्सा, हंसते-हंसते लोटपोट हुए

Anupam Kher Viral Video: अनुपम खेर के इंटरव्यू में फरीदून शहरयार ने ‘कंट्रोवर्शियल सवाल’ पूछने की बात कही तो एक्टर बोले- ‘मुझे पता था कहीं न कहीं तो आओगे।’ वीडियो का यह हिस्सा चर्चा में है।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 21, 2026

Anupam Kher

अनुपम खेर का बयान (सोर्स: x-@OversLife/ifaridoon)

Anupam Kher Funny Reaction: अनुपम खेर और पत्रकार फरीदून शहरयार के एक इंटरव्यू ‘कंट्रोवर्शियल सवाल’ सोशल मीडिया पर चर्चा में है। बातचीत के दौरान फरीदून ने अनुपम खेर से एक ‘मोहतरमा’ से जुड़ा किस्सा सुनाने को लेकर सवाल किया। इससे पहले बातचीत में जीतेंद्र, जया प्रदा, अनिल कपूर और सतीश कौशिक का भी जिक्र हुआ था। इस पर अनुपम खेर ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘हां, मुझे पता था कहीं न कहीं तो आओगे!’ इसके बाद उन्होंने एक महिला का जिक्र करते हुए फरीदून के सवाल का जवाब देना शुरू किया।

अनुपम खेर ने सुनाया पुराना किस्सा

बातचीत के दौरान अनुपम खेर ने एक किस्सा साझा करते हुए बताया कि एक महिला (मोहतरमा) उनकी जिंदगी में करीब छह महीने पहले आई थीं और उनका फोन आया था। फोन पर हुई बातचीत को याद करते हुए अनुपम खेर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह इस पूरे मामले पर हंसते-हंसते लोटपोट हो गए थे।

उन्होंने आगे बताया कि उस दौर में उनके आसपास कई बड़े कलाकार मौजूद रहते थे। अनुपम खेर ने जीतेंद्र, जया प्रदा, अनिल कपूर और सतीश कौशिक का जिक्र करते हुए कहा कि वे लोग चाहते थे कि उनके साथ चार लोग भी आ जाएं। इस बात पर इंटरव्यू में दोनों हंसते नजर आए।

अनुपम ने दिया मजेदार जवाब

इस वीडियो पर एक यूजर ने फरीदून शहरयार को टैग करते हुए उनसे दूरी बनाए रखने की बात कही। कमेंट में यूजर ने फरीदून पर सवाल उठाते हुए उन्हें लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और लिखा कि वह कभी-कभी ‘बकवास’ करते हैं। हालांकि, यह एक सोशल मीडिया यूजर की व्यक्तिगत टिप्पणी है। इंटरव्यू के वायरल हिस्से में अनुपम खेर और फरीदून शहरयार की बातचीत और ‘कंट्रोवर्शियल सवाल’ को लेकर हुई यह नोकझोंक ही सबसे ज्यादा चर्चा में है।

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Updated on:

21 Sept 2026 04:43 pm

Published on:

21 Sept 2026 04:21 pm

Hindi News / Entertainment / ‘एक मोहतरमा 6 महीने पहले जिंदगी में आईं’, अनुपम खेर ने सुनाया ऐसा किस्सा, हंसते-हंसते लोटपोट हुए

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