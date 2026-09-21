‘म्यूजिक मेरा बन गया है’, Himesh Reshammiya ने क्यों कहा- ‘पापा नहीं हैं, लेकिन आप लोगों की दुआएं साथ हैं’

Himesh Reshammiya Emotional: हिमेश रेशमिया इन दिनों फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ के म्यूजिक को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म के टाइटल ट्रैक लॉन्च के मौके पर हिमेश अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि पिता के साथ न होने के बावजूद लोगों की दुआएं और इंडस्ट्री से मिला प्यार हमेशा उनके साथ रहा है। इसी सपोर्ट की वजह से वह फिल्म के लिए अपना म्यूजिक दे पाए।