‘म्यूजिक मेरा बन गया है’, Himesh Reshammiya ने क्यों कहा- ‘पापा नहीं हैं, लेकिन आप लोगों की दुआएं साथ हैं’

पिता को याद कर भावुक हुए हिमेश रेशमिया (सोर्स: X-@YehPremMolLiya/@BOWorldwide)
Himesh Reshammiya Emotional: हिमेश रेशमिया इन दिनों फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ के म्यूजिक को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म के टाइटल ट्रैक लॉन्च के मौके पर हिमेश अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि पिता के साथ न होने के बावजूद लोगों की दुआएं और इंडस्ट्री से मिला प्यार हमेशा उनके साथ रहा है। इसी सपोर्ट की वजह से वह फिल्म के लिए अपना म्यूजिक दे पाए।
‘ये प्रेम मोल लिया’ के टाइटल ट्रैक लॉन्च के दौरान हिमेश रेशमिया ने अपने म्यूजिक और पिता के साथ को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जब वह फिल्म के लिए म्यूजिक दे रहे थे, तब उन्हें भगवान का आशीर्वाद और लोगों की दुआएं लगातार महसूस हुईं।
हिमेश ने कहा कि उनके पिता अब उनके साथ नहीं हैं, लेकिन मीडिया, दोस्तों और इंडस्ट्री से उन्हें इतना प्यार और सपोर्ट मिला कि वह अपना काम पूरे मन से कर सके। उन्होंने इस दौरान मिले प्यार के लिए सभी का आभार भी जताया।
हिमेश ने फिल्म के म्यूजिक को लेकर बताया कि उन्हें निर्देशक सूरज जी को अपने म्यूजिक के लिए अलग से मनाने या कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने जिस तरह का संगीत तैयार किया, उसे लेकर वह खुद भी काफी गर्व महसूस करते हैं।
उन्होंने कहा कि जिस म्यूजिक पर उन्हें गर्व है, वह अब फिल्म का हिस्सा बन चुका है। उनके मुताबिक, फिल्म की कहानी और उसके माहौल के साथ संगीत भी खूबसूरती से सामने आया है।
हिमेश रेशमिया ने आगे कहा कि ‘ये प्रेम मोल लिया’ की कहानी और उसकी भावनाओं को म्यूजिक के जरिए सामने लाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि फिल्म से जुड़ी पूरी दुनिया और उसकी भावनाएं म्यूजिक के जरिए सामने आ रही हैं और उन्हें लगता है कि दर्शकों को भी यह बात महसूस होगी।
फिल्म के टाइटल ट्रैक लॉन्च के दौरान छठ पूजा की खूबसूरत झलकियां भी देखने को मिलीं। कार्यक्रम में फिल्म की कहानी से जुड़े त्योहार, परंपराओं और भावनाओं की झलक दिखाई गई, जिसने फिल्म के सांस्कृतिक पक्ष को भी सामने रखा। हिमेश के मुताबिक, फिल्म के हर गाने में एक खास भाव है और यही बात इसके म्यूजिक को उनके लिए खास बनाती है।
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