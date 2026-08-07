‘रो-रोकर काम मांगती हूं?’ भोजपुरी बवाल के बीच छलका काजल राघवानी का दर्द, बोलीं- ‘विक्टिम कार्ड खेलने के ताने सुन-सुनकर थक गई हूं’

एक्ट्रेस काजल राघवानी ने आगे बताया कि जिस इंडस्ट्री और जिस जनता ने उन्हें पहचान दी, वो हमेशा उसके प्रति आभारी रहेंगी। उनके मुताबिक, 16 साल तक भोजपुरी इंडस्ट्री में टिके रहना इस बात का सबूत है कि उन्होंने इस मिट्टी और यहां के लोगों को हमेशा अपना माना है और उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्होंने इस इंडस्ट्री को अपना नहीं माना होता तो न इतने वर्षों तक यहां काम कर पातीं और न ही लोग उन्हें लगातार मौके देते।