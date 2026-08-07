तलाक की अर्जी के महीनों बाद बड़ा यू-टर्न! CM विजय की पत्नी संगीता ने वापस लिया केस

बताया जाता है कि सुनवाई के दौरान विजय और संगीता व्यक्तिगत रूप से अदालत में कम ही उपस्थित हुए। उनकी ओर से वकील पेश होते रहे। दोनों पक्षों के वकीलों ने उनकी सार्वजनिक पहचान को देखते हुए सुरक्षा और लॉजिस्टिक कारणों का हवाला दिया था। बता दें, विजय और संगीता का रिश्ता 1998 में यूनाइटेड किंगडम में सिविल रजिस्ट्रेशन से शुरू हुआ था। इसके बाद 25 अगस्त 1999 को चेन्नई में दोनों ने पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा।