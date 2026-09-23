राजपाल यादव ने VIP नहीं आम जनता के साथ लाइन में लगकर किए बप्पा के दर्शन, वीडियो पर फैंस ने लुटाया प्यार

Rajpal Yadav at Lalbaugcha Raja: देशभर में गणेशोत्सव की धूम मची हुई है और मुंबई में बप्पा के सबसे प्रसिद्ध पंडाल 'लालबागचा राजा' के दरबार में हर दिन आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आम जनता से लेकर बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे बप्पा के चरणों में शीश नवाते नजर आ रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड के मशहूर और चहेते कॉमेडियन-एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया है।