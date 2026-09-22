‘आर्टिकल 370’ से लेकर ‘चंदू चैंपियन’ तक, नेशनल फिल्म पुरस्कार 2026 में छाईं ये फिल्में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास शुरू हुआ भव्य समारोह

National Film Awards 2026: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन इस बार दिल्ली से बाहर गुजरात के एकता नगर, केवडिया में किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां साल 2024 के भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए विजेताओं को सम्मानित कर रही हैं। इसी मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को देश के अलग-अलग प्रमुख पर्यटन स्थलों तक ले जाने की योजना की जानकारी दी। समारोह की शुरुआत हो चुकी है।