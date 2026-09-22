Pyre First Review: फिल्म देखकर क्यों उदास हुए विवेक अग्निहोत्री? विनोद कापड़ी की ‘पायर’ ने छेड़ी उम्र, पलायन और अकेलेपन की कहानी

Vinod Kapri Pyre Movie: निर्देशक विनोद कापड़ी की फिल्म 'पायर' (चिता) को देखने के बाद फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने फिल्म की कहानी, कलाकारों की कास्टिंग, हिमालयी परिवेश और इसके भावनात्मक असर की तारीफ की। विवेक अग्निहोत्री के मुताबिक फिल्म खत्म होने के बाद भी उसका प्रभाव उनके साथ बना रहा। उनकी इस प्रतिक्रिया पर विनोद कापड़ी ने भी जवाब देते हुए कहा कि फिल्म की कहानी से इस तरह जुड़ना उनके लिए बेहद मायने रखता है।