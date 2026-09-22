‘हमारा तलाक नहीं हुआ, गोविंदा को ही KISS दूंगी’ सुनीता आहूजा ने अपने रिश्ते को लेकर दिया बयान

सुनीता आहूजा ने गोविंदा और अपने तलाक पर की बात (Photo Source- Instagram/officialsunitaahuja)
Sunita Ahuja On Govinda Divorce Rumors: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर वन' यानी गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) की जोड़ी हमेशा से ही फिल्म गलियारों में चर्चा का विषय रही है। बीते कुछ समय से इंटरनेट और मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों के रिश्ते में अनबन और कथित तलाक (Divorce) को लेकर तरह-तरह की अफवाहें उड़ रही थीं। अब इन तमाम अटकलों पर खुद सुनीता आहूजा ने अपने ही बिंदास और बेबाक अंदाज में विराम लगा दिया है। एक चैट शो में उन्होंने साफ कर दिया कि उनका कोई तलाक नहीं हुआ है और गोविंदा ही उनके जीवन का पहला और आखिरी प्यार हैं।
सुनीता आहूजा ने 'Why Not With MNL S3' पॉडकास्ट में अपने जीवन और रिश्ते को लेकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि वह गोविंदा और बॉलीवुड के एनर्जेटिक स्टार रणवीर सिंह में से किसे चुनेंगी? तो उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए मुस्कुराते हुए अपने पति को चुना। सुनीता आहूजा ने कहा, "बिल्कुल गोविंदा को ही मैं KISS दूंगी!" जब होस्ट ने आगे पूछा कि अभी भी? तो सुनीता आहूजा ने हंसते हुए कहा, "अभी भी का क्या मतलब है। हमारा तलाक नहीं हुआ है, हम साथ हैं।"
सुनीता के इस एक लाइन के जवाब ने उन तमाम खबरों और कयासों को खारिज कर दिया, जिनमें गोविंदा के किसी अन्य रिश्ते या दंपत्ति के अलग होने की बात कही जा रही थी। सुनीता ने साफ किया कि 38 साल की इस शादी में उनके बीच प्यार और विश्वास आज भी उतना ही मजबूत है।
शो में आगे रैपिड-फायर राउंड में जब सुनीता से शाहरुख खान, शाहिद कपूर और हर्षवर्धन राणे में से किसी एक को चुनने का काल्पनिक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने तुरंत 'किंग खान' यानी शाहरुख खान का नाम लिया।
सुनीता ने अपनी दीवानगी जाहिर करते हुए कहा, "आप कुछ भी पूछिए, मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा शाहरुख खान ही रहेंगे।" उन्होंने 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'डर' (Darr) में शाहरुख के किरदार का जिक्र करते हुए कहा कि प्यार में थोड़ी पजेसिवनेस और पागलपन होना बेहद जरूरी है, वरना वह सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है।
सुनीता आहूजा ने अपनी पर्सनल लाइफ और एक्टिंग करियर न बनाने के फैसले पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनकी मां चाहती थीं कि वह एक अच्छी हाउसवाइफ बनें और परिवार संभालें। सुनीता ने याद करते हुए कहा, "मेरी मां गोविंदा से बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि 'एक्ट्रेस बनकर तुम्हें क्या मिलेगा? शादी करो और परिवार संभालो।' मैंने अपनी मां की बात मानी और आज हमारी शादी को 38 साल हो चुके हैं। मुझे अपने इस फैसले पर बेहद गर्व है।"
पिछले कुछ समय में सुनीता आहूजा टीवी रियलिटी शोज और पॉडकास्ट्स में अपनी मजबूत और हाजिरजवाब पर्सनैलिटी के दम पर दर्शकों के दिलों में अपनी अलग जगह बना चुकी हैं। 'लॉक अप 2' में उनकी संभावित मौजूदगी की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं। उनका यही बेबाक और सच्चा अंदाज आज फैंस को खूब पसंद आ रहा है।
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