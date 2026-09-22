‘हमारा तलाक नहीं हुआ, गोविंदा को ही KISS दूंगी’ सुनीता आहूजा ने अपने रिश्ते को लेकर दिया बयान

Sunita Ahuja On Govinda Divorce Rumors: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर वन' यानी गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) की जोड़ी हमेशा से ही फिल्म गलियारों में चर्चा का विषय रही है। बीते कुछ समय से इंटरनेट और मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों के रिश्ते में अनबन और कथित तलाक (Divorce) को लेकर तरह-तरह की अफवाहें उड़ रही थीं। अब इन तमाम अटकलों पर खुद सुनीता आहूजा ने अपने ही बिंदास और बेबाक अंदाज में विराम लगा दिया है। एक चैट शो में उन्होंने साफ कर दिया कि उनका कोई तलाक नहीं हुआ है और गोविंदा ही उनके जीवन का पहला और आखिरी प्यार हैं।