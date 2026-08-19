‘गोविंदा सर ने भेज दिया तलाक का नोटिस?’ सुनीता आहूजा बेटे संग दिखी फैमिली कोर्ट के बाहर, लोगों ने लगाए कयास

इससे पहले गोविंदा और सुनीता के अलग होने की खबर 2024 में चर्चा में आई थीं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सुनीता ने 5 दिसंबर 2024 को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। लेकिन उन्होंने यह भी दावा किया था कि अब कपल के बीच सब ठीक है और शादी टूटने की तरफ नहीं बढ़ रही है। बाद में सुनीता ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वह गोविंदा से अलग घर में जरूर रह रही हैं, लेकिन इसकी वजह गोविंदा का पॉलिटिकल काम और बेटी की प्राइवेसी है।