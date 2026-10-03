174 यात्रियों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मित मच्छर के मुरीद हुए सलमान खान, पोस्ट में लिखा- कमाल कर दिया पायलट जी

Salman Khan Praised Smit Machchhar: 174 से ज्यादा जिंदगियों को सुरक्षित जमीन पर उतारने वाले बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छर (Captain Smit Machchhar) की बहादुरी की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। फ्लाईदुबई (Flydubai) के कॉकपिट में हुए जानलेवा हमले के बावजूद अद्भुत संयम और साहस का परिचय देने वाले कैप्टन स्मित की तारीफ में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां भी खुलकर सामने आ गई हैं। सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर स्मित की तारीफों के पुल बांध दिए हैं।